Cum arată și cât valorează garajul auto a lui Dorian Popa. Care este cea mai scumpă mașină a artistului

Cum arată și cât valorează garajul auto a lui Dorian Popa

Dorian Popa este un împătimit al mașinilor de lux. Iată cum arată și cât valorează, de fapt, garajul auto al acestuia după ani de investiții. Care este cea mai scumpă mașină pe care o deține acesta.

Colecția de mașini a lui Dorian Popa a costat până în acest moment 600.000 de euro. Dorian Popa are numai autovehicule de lux în care a investit această sumă impresionantă de bani.

De această dată, artistul a decis să le arate fanilor săi cum arată colecția lui de mașini într-un clip video postat pe canalul său de YouTube.

Dorian Popa are trei mașini, dar acestea valorează o mică avere. Acesta are un Lamborghini de 300.000 de euro, cea mai scumpă și un Mercedes de 180.0000 de euro. Artistul mai are o altă cu care se deplasează la concerte care costă circa 100000 de euro, tot Mercedes.

„Vă vorbeam de mini-flota noastră. 300.000 de euro la stânga, apoi vreo 180.000 de euro la dreapta și asta mică încă vreo 100.000 și ceva de euro, deci ne ducem spre 600.000 de euro”, a transmis Dorian Popa, pe vlogul lui.

Dorian Popa, declarații despre iubirea de mașini. Cea mai nouă „bijuterie” din garajul auto

Dorian Popa a mărturisit că își găsește fericirea în mașini. Acesta și-a îndeplinit anul trecut și

Deși a mărturisit că ar fi preferat să investească banii în proiectul său rezidențial, a vrut să se răsfețe și cu o mașină de lux. „Sunt genul de om care își găsește fericirea și în mașini. Acest cadou mi l-am făcut de 1 iunie, de Ziua Copiilor. Așteptarea a fost grea. Am avut un buget de 200.000 de euro, însă oriunde mă uitam, depășeam bugetul.

Eu aveam în plan să investesc în complexul rezidențial, nu în mașini, să dau 300.000 de euro pe o mașină. Huracanul meu este extra full option, cu excepția fibrei de carbon, care oricum nu îmi place”, a mai explicat cântărețul.