Cum arată sora lui Catrinel Menghia. Este la fel de celebră ca renumitul fotomodel

Catrinel Menghia este un fotomodel renumit la scară internațională, însă puțină lume știe cum arată și cu ce se ocupă sora sa. Lorena (32 de ani) este la fel de celebră ca șatena, fiind foarte urmărită pe rețelele de socializare.

Sora mai mică a celebrului model trăiește de ani buni în Statele Unite ale Americii, reușind să se întâlnească cu Catrinel destul de rar, mai mult de sărbători. Lorena este campioană și atletă de top, mai ales că provine dintr-o familie de sportivi din Iași.

Cunoscută ca și sora mai mică a lui Catrinel Menghia, Lorena este la fel de frumoasă ca actrița, naturalețea fiind o trăsătură moștenită din generație în generație. Tânăra a plecat în America cu o bursă de studii, acolo unde are și o fabrică mică de dulciuri vegane.

Cine este și cu ce se ocupă sora actriței Catrinel Menghia. Lorena e mai mică

Catrinel și Lorena Menghia nu au avut o relație foarte apropiată, actrița plecând de acasă încă de la vârsta de 16 ani pentru a-și face un viitor pe podiumurile internaționale unde a defilat pentru designeri renumiți. Cele două s-au apropiat recent, în specia în ultimii doi ani, de când actrița a devenit mamă.

„Când eram mici, eram ca toate surorile, ne băteam de la orice, de la haine, de la jucării. La 15 ani jumate, când a plecat de acasă, mi-am zis: «Ah, ce bine, acum sunt doar eu!». Apoi a început să-mi lipsească.

Eu eram singură, cu Lotul Național, ea călătorea cu mo­de­llingul în jurul lumii. Eram foarte ocupate amân­două, fiecare cu ale ei. Iar când reușeam să vorbim câte o oră pe video, o dată la trei săptă­mâni, mi-era greu să mă deschid, să mă destăinui, așa, ca între fete.

Mă întreba ce fac și ziceam că sunt ok. Deși poate nu eram. E foarte greu să ții o legătură la distanță. Orice relație are nevoie să-i dedici timp. Abia în ultimii doi ani, de când a venit pe lume Caroline, nepoțica mea, m-am apropiat mai tare de ea și am început să ne redescoperim ca surori.

Nu știu ce e în sufletul unei mame pen­tru puiul ei, dar emoțiile pe care le simt eu, ca mă­tușă, sunt de nedescris. Caroline a devenit o parte importantă din viața mea și vreau să o văd cres­când”, a mărturisit Lorena Menghina într-un interviu pentru Formula AS.

Sora lui Catrinel Menghia a renunțat definitiv la sportul de performanță în anul 2017. În prezent, Lorena își dedică tot timpul afacerii personale pe care o desfășoară de ceva vreme pe teritoriul american, acolo unde stabilită de la o vârstă fragedă.

