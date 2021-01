Cum au ajuns pensionarii la limita supraviețuirii în România! Experiment Fanatik – ce poți face cu 800 de lei

FANATIK a încercat un experiment și a stat de vorbă cu mai mulți pensionari aflați la limita supraviețuirii în România despre felul în care reușesc să se gospodărească și să-și asigure traiul zilnic. Ca să fie totul curat și la lumina zilei, experimentul a fost adresat celor care se bucură la final de lună de pensia minimă. Adică 800 de lei, ceva mai mult de 150 de euro pentru o viață întreagă de muncă.

Victorița Tănase a lucrat numai la societatea care asigura dezinsecția și deratizarea Bucureștiului. A înghițit otravă cu nemiluita și lucrul acesta se vede și din pumnul de pastile pe care le ia zilnic.

Sunt 14 la număr și fără ele n-ar putea să trăiască. A terminat o școală profesională și zeci de ani de zile a scăpat orașul, blocurile și marile instituții de gândaci și șobolani. O meserie nu tocmai „de birou”, o meserie deloc ușoară, pe care, se laudă aceasta, Victor Petrini, personajul principal din romanul „Cel mai iubit dintre pământeni”, a făcut-o celebră.

Câți pensionari trăiesc la limita supraviețuirii în România!

„Am ieșit pe caz de boală, am stat prin spitale, vai de capul meu. Am ficatul, colecistul, toate praf. Nu lucram noi cu măști sau alte măsuri de protecție. Nu puteai să lucrezi cu așa ceva”, a spus aceasta.

Din puținul ei, femeia așteaptă poștărița cu dulceață și, câteodată, apă minerală. Banii ar putea să vină pe card, dar este mai mulțumită cu acest sistem.

„Din cei 804 lei pun deoparte din start dările. Plătesc întreținerea, lumina și cablul. Rămân 460 de lei din care trebuie să mă gospodăresc până când vine iar Melania să-mi aducă pensia”, continuă aceasta.

Doar că, adevărul e puțin diferit. Pentru că din restul de 460 de lei, aproape jumătate se duc pe pastile.

Cât de scump este traiul în România

„Sunt și medicamente compensate, dar nu toate. Sunt medicamente pe care dau, într-adevăr, câțiva lei. Dar pe altele dau mult de tot. De exemplu cele de ficat. Medicul de familie îmi spune mereu că trebuie să le iau în situația mea, dar nu prea mai rămân bănuți pentru ele. Trebuie să și mănânc în perioada asta”, mai zice pensionara.

Chestionată asupra cumpărăturilor, femeia ridică din umeri. Spune că se descurcă cu greu. Foarte greu, dacă am asculta și la vecina Dora, venită între timp „la supraveghere”.

„Am muncit toată viața. Sâmbăta, lunea, nu a contat. Am muncit, mi-am respectat serviciul, ăla care a fost el. El nu prea m-a respectat. Când mi-a venit prima oară decizia am plâns. Cum este posibil după zeci de ani de muncă să primești atât de puțin. N-a fost o lună în care să am medical, în care să nu-mi plătesc contribuțiile la stat și să iau și eu un ban în plus. Și atunci? Cum s-a calculat, domnule?”, adaugă cu năduf.

Femeia recunoaște că este ajutată de copii, dar o face înecată de lacrimi. Spune că n-ar vrea să fie o povară pentru ei și că nu asta și-a dorit după o viață în câmpul muncii. „Să știți că nu m-am îmbolnăvit acasă. Eu m-aș duce și acum casieră pe la un supermarket, dar nu mă angajează nimeni, le e frică de controale”.

O viață la CAP, o pensie de tot râsul

Cu tanti Dădicuța Melinte am vorbit la telefon. Este „un fel de” cumnată a vecinei și spune că are 856 de lei pensie. E mai liniștită dintr-un singur punct de vedere. Nu plătește întreținere, dar primăvara și vara „mă usucă apa”.

Femeia a lucrat numai la CAP-ul din sat, dar a făcut-o printre copii. A dat viață la cinci suflete și i-a crescut pe toți, așa cum a putut. Mai ales că bărbatul i s-a prăpădit repede.

„Sunt toți la casele lor, dar nu pe aici. S-au cam împrăștiat prin lume. Sunt alte vremuri acum. Mai vin de sărbători, mă uit la ei, se știu de frați, se ajută, semn că n-am greșit nici eu, nici taică-su”, spune aceasta.

„Și la mine vine poștașul, dar e mână în mână cu ăia de la primărie și de la magazin. Că imediat apar și ăștia cu dările, dar și cei de la care mai luăm pe caiet. Pentru că la țară se mai ia pe caiet. „S-au dus timpurile când aveai în casă. Acum trebuie să cumperi zahăr, ulei, de toate”, continuă femeia.

Cât de scumpă este mâncarea în România

FANATIK a continuat experimentul cu un calcul simplu. O singură pâine cumpărată zilnic înseamnă cel puțin 31 de lei. Un cofrag cu 20 de ouă ajunge la 12 lei, în timp ce un sac de cartofi, 5 kilograme te duce la 8 lei.

Borșul pentru o ciorbă este și el 2 lei, țelina, ardeiul și păstârnacul îți mai scot din buzunar alți câțiva lei. Un pui costă în jur de 15 lei, însă din el o gospodină a învățat să facă cel puțin două feluri de mâncare.

Se complică lucrurile la cumpărăturile mai mari. Un litru de ulei, un kilogram de zahăr, orez sau făină diminuează substanțial conturile unei familii.

Dacă ne raportăm la capitolul carne atunci portofelul începe să se subțieze văzând cu ochii. Banalul piept de pui a ajuns la peste 18 lei pe kilogram, aripile se îndreaptă tot cam pe acolo, în timp ce câteva fripturi din ceafă de porc pot ajunge la peste 20 de lei. Nici brânza nu este mai ieftină.

Situația se complică pentru că mai toate cumpărăturile se repetă săptămânal. La o marjă de cel puțin 100 de lei cheltuiți pentru mâncare la fiecare 7 zile, cei cu pensia minimă trăiesc de pe o zi pe alta și aproape în fiecare caz din ajutorul copiilor sau nepoților. Acolo unde este cazul. În rest, pensionarul român își pierde zilele în socoteli și datorii. După o viață de muncă.