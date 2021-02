Antonia și Alex Velea nu au avut o relație de iubire încă de la început, fiind amândoi căsătoriți cu altcineva la vremea respectivă. Cei doi și-au început relația cu stângul, după cum a declarat îndrăgitul cântăreț.

În cadrul unui podcast, artistul a fost întrebat cum a fost prima interacțiune cu Antonia, iar răspunsul a fost unul neașteptat pentru toată lumea.

Relația dintre ei a început ca o prietenie cu mai bine de zece ani în urmă, atunci când Antonia a venit la studio pentru a înregistra o melodie cu Tom Boxer, „Morena”, care a avut un succes răsunător.

Cum au început Antonia și Alex Velea povestea de iubire. Greutățile neașteptate peste care au dat cei doi

Alex Velea a vorbit sincer despre relația cu Antonia, cu care este împreună de mai bine de opt ani. La început, pe cei doi artiști îi lega o prietenie, iar sentimentele de iubire au venit mult mai târziu.

Ceea ce i-a uimit pe toți a fost faptul că între ei nu a fost dragoste la prima vedere, așa cum ar fi crezut unii, din moment ce au o poveste de dragoste atât de frumoasă. La început, relația lor a fost extrem de mediatizată, însă au reușit să treacă pete acest aspect și să ducă o viață fericită de cuplu.

În cadrul unui podcast găzduit de Gojira, Alex Velea a fost întrebat cum a decurs prima interacțiune cu actuala lui parteneră de viață, iar răspunsul nu a întâriat să apară.

„Am fost prieteni mult timp, mult timp. Cred că ne-am cunoscut în 2009. A venit la studio cu Tom Boxer cu piesa Morena și își doreau o piesă mai urbană. Și au venit la studio să le prezinte Baxter niște instrumentale. Și cumva (..) hai să le arătăm niște piese și nu că ne-a gonit din studio, dar (…) mai stați, mai stați pe la vișin.

Și zic ia…ce e asta? Să ne dea afară să facă ea audiție. N-am început chiar cu dreptul. După care tot așa cineva zicea că e o fata care face MC-ială la Bamboo în engleză (…) Am fost să văd un dansator și am văzut-o pe ea. Zic mișto, bravo. După aia ne-am tot văzut în mediul ăsta artistic și în 2012 deja a început să vină la studio unde lucram eu.

Și ne-am împrietenit, dar nimic mai mult. Eu eram în relație, ea era în relație. Nu simțeam și n-aș fi făcut pasul ăsta, mi-am pus un scut, eram căsătorit. Și la ea era un scut, era într-o relație și se comporta ca atare. Nu flirtam, nu ne făceam ochi dulci. N-am anticipat nimic, pur și simplu s-a întâmplat.

(…) Noi ne potrivim foarte bine. Ca și caracter, sufletele noastre seamănă mult și totodată reușim să ne și completăm. Nu știu, sunt fericit rău că trăiasc cu ea. Mă consider norocos. Are un suflet fabulos, nu cred că aș fi putut să îmi doresc (…) înglobează toate calitățile pe care le-aș fi vrut de la partenera de viață, ba chiar are mai multe decât…nu știu dacă merit tot ce îmi oferă, jur.

Serios, sunt foarte fericit lângă ea, mi-a adus fericirea, m-a ajutat să îl găsesc pe Dumnezeu, am avut o perioadă în care am zis că nu există, sunt doar eu, propria-mi putere și voință, dar nu e chiar așa. E adevărul, câteodată nu îmi găsesc cuvintele. E jumătatea mea, aș face orice pentru ea”, a povestit Alex Velea în podcast-ul „Aproximativ discuții”.

Alex Velea, mărturisiri despre fosta căsnicie

Până să fie împreună cu Antonia, Alex Velea era căsătorit cu Ana, însă sfârșitul căsniciei nu a avut legătură cu Antonia. Cei doi aveau deja probleme în cuplu și singura soluție a fost divorțul, din moment ce nu erau potriviți unul pentru celălalt.

„Nu. Deja eram într-un film eronat pe care nu îl simțeam. Îmi dădusem seama că am făcut o alegere greșită, cu părere de rău că trebuia să îmi recunosc mie acest lucru. Nu eram partenerul potrivit pentru fosta parteneră și invers. Face parte din viața mea, nu e ca și cum aș vrea sau aș putea să țin treaba asta ascunsă. Viața mea e la vedere, nu am lucruri de ascuns”, a mai spus artistul.