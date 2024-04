Drama vieții lui Keanu Reeves: și-a pierdut fetița și iubita în doar trei ani, sora actorului s-a îmbolnăvit de leucemie. Starul de 59 de ani a avut o copilărie marcată de traume, după ce a fost abandonat de tată pe când avea numai 3 ani.

Suferința prin care a trecut Keanu Reeves. Actorul și-a pierdut fiica și , sora mai mică a avut leucemie. Kim Reeves a fost diagnosticată cu această boală la 25 de ani, vedeta făcând tot posibilul pentru a-i fi alături.

Îndrăgitul star de la Hollywood, renumit pentru rolurile sale din filme, are o existență marcată de drame. Copilăria nu a fost una deloc ușoară, însă cea mai mare durere a simțit-o când i-a murit copilul cu numai o lună înainte de termenul nașterii.

Fetița care urma să poartă numele Ava Archer Reeves a murit în Ajunul Crăciunului, în anul 1999. Bebelușul nu s-a mai mișcat, o ecografie dezvăluind că fiica actorului și a iubitei sale, Jennifer Syme, nu mai trăia.

Celebrul actor nu a putut trece niciodată peste această durere, motiv pentru care nu a mai avut copii. Din păcate, dragoste vieții sale avea să sfârșească tragic un an și jumătate mai târziu. Iubita lui Keanu Reeves a murit într-un accident de mașină.

Jennifer Syme a fost declarată moartă pe 2 aprilie 2001, la vârsta de 28 de ani, după ce anterior fusese la o petrecere organizată în casa lui Marilyn Manson. S-a urcat la volanul maşinii, însă a pierdut controlul volanului din cauza vitezei.

S-a izbit puternic de niște mașini care erau parcate pe bulevardul Cahuenga din Los Angeles, Statele Unite ale Americii. Partenera lui Keanu Reeves a fost aruncată din autoturism, pierzându-şi viaţa pe loc. În mașină poliția a găsit două sticle de medicamente prescrise pentru depresie și dureri de spate.

De ce Keanu Reeves nu a mai avut relații serioase

Keanu Reeves nu a avut prea multe relații serioase, lucru pe care l-a pus pe seama dramelor pe care le-a avut de-a lungul vieții. A preferat să stea departe de legăturile amoroase și să fie extrem de discret în această privință.

„În 1998 am cunoscut-o pe Jennifer Syme. Ne-am îndrăgostit la prima vedere şi în 1999 Jennifer era însărcinată cu fiica noastră. Din păcate, la opt luni, copilul nostru s-a născut fără viaţă.

Am fost devastaţi de moartea ei şi, într-un final, relaţia noastră a luat şi ea sfârşit. Un an şi jumătate mai târziu, Jennifer a murit într-un accident de maşină. De atunci, am evitat relaţiile serioase sau să am copii”, a spus actorul, conform .

Starul din seria The Matrix a suferit și atunci când sora sa mai mică, Kim, a aflat că are leucemie. Se întâmpla în anul 2001, când femeia avea doar 25 de ani. a luat o pauză de la filmări pentru a o îngriji și pentru a-i fi aproape. I-a gătit și i-a făcut curat.

Mai mult, renumitul artist a donat spitalelor 70% din taxa de film din The Matrix pentru a trata boala. În plus, Keanu Reeves a înființat o fundație privată care funcționează pentru a-i ajuta și pe alții care se luptă cu leucemia.