Cum comentează Mihai Rotaru faza din care Koljic a egalat. ”Te uiți de 100 de ori la TV și nu știi dacă e corner. Koljic e un animal!” + Ironii pentru Tavi Popescu. Video exclusiv

La finalul meciului, jucătorii vicecampioanei României au reproșat că oltenii au primit corner, deși, inițial ”centralul” . Joonas Tamm, cel care a trimis mingea în corner, a acuzat că, înainte ca balonul să părăsească suprafața de joc, acesta a fost atins cu mâna de Ante Roguljic.

Mihai Rotaru, deranjat de comentariile de la golul reușit de Elvir Koljic

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, l-a lăudat pe atacantul Elvir Koljic și a comentat faza din care oltenii au reușit egalarea în minutele d eprelungire.

”Și cu vreo 20 de minute înainte mi se pare că au avut un fault care nu li s-a dat. E o glumă. Aceea ar fi fost o fază într-adevăr litigioasă și cu un impact major asupra meciului, cea în care Ndong a primit cartonaș roșu.

Au fost analiști care au spus ‘se pare că’. Dacă ‘se pare că’ la televizor după ce ai văzut faza de 100 de ori și nu reiese clar cine a atins-o ultimul, atunci e clar că acolo arbitrul nu are nicio vină.

Koljic trebuie să prindă încredere acum, pentru că medical este 100%, sportiv mai are de tras puțin, dar ușor-ușor își va reveni. Sperăm și avem încredere în el că va redeveni Koljic de altădată, cel care era un ‘animal’. Bucuria mare este golul, dar a venit și faza aia cu două minute înainte când și-a preluat-o extraordinar și Târnovanu i-a ținut practic în meci.

Pentru că dacă dădeam gol în minutul 88 îi și băteam. A fost o fază extrem de frumoasă făcută de Koljic acolo. Târnovanu i-a salvat ieri, nu ar trebui să-l certe că a greșit la faza golului egalizator, ci să-i dea o bere că i-a ținut în meci”, a declarat Rotaru.

Ce l-a încântat pe Rotaru la întâlnirea cu FCSB

Omul cu banii din tabăra Universității Craiova a ținut să glumească pe seama lui Octavian Popescu, după ce s-a discutat intens despre faptul că acesta a fost înlocuit la mijlocul reprizei secunde: ”Nu am fost bucuros când l-au scos pe Tavi Popescu, am fost bucuros când l-au băgat. Era o glumă”.

Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mihai Rotaru s-a arătat încântat de faptul că echipa sa a avut o posesie superioară și un număr mai mare de pase decât au avut cei de la FCSB.

”Aștept analiza staff-ului, noi am văzut meciul la cald, dar ce m-a bucurat este că în ambele reprize am avut 64% posesie cu FCSB, ceea ce e un lucru foarte bun. Mingea a fost la noi, noi am condus jocul din punctul de vedere al posesiei, am avut dublu numărul de pase decât a avut FCSB, noi am avut 500 de pase, ei vreo 200 și ceva.

Din acest punct punct de vedere nu am fost foarte alarmați, dar au fost destul de multe greșeli personale, au fost jucători care nu și-au făcut jocul nici în prima și nici în a doua repriză. Cred că dacă mai aveam unul-doi jucători în formă vorbeam altfel acum”, a încheiat Rotaru.

