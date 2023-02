Faza care a decis FCSB – Universitatea Craiova 1-1, contestată vehement. Ce i s-a reproșat lui Cojocaru la finalul derby-ului. Video

FCSB a condus-o pe Universitatea Craiova din minutul 2 până în minutul 90+1. Roș-albaștrii s-au văzut însă Vicecampioana României a dat vina însă și pe arbitraj.

FCSB pune tunurile pe brigada lui Adrian Cojocaru după remiza cu Universitatea Craiova

Elvir Koljic a marcat primul gol din acest sezon după un corner acordat de arbitrul asistent Bogdan Gheorghe. La finalul meciului, jucătorii de la FCSB au reproșat că oltenii au repus de la colțul terenului, deși, inițial „centralul” Cojocaru arătase că este aut de poartă.

Și în timpul derby-ului FCSB a avut de făcut un reproș la faza din care Universitatea Craiova a marcat golul de 1-1. Joonas Tamm, cel care a trimis mingea în corner, a acuzat că, înainte ca balonul să părăsească suprafața de joc, acesta a fost atins cu mâna de Ante Roguljic. –

„Un meci început perfect, cu gol în minutul 1. Am controlat prima repriză, cred că au avut un singur șut pe poartă. Cred că am făcut pasul în spate cam devreme, iar din păcate au dat acel gol. Din ce am înțeles, Tamm a dat în adversar la cornerul din care am luat gol.

Domnul de la centru a spus că e 6 metri, iar tușierul a dat corner. A venit un gol norocos, o ieșire neinspirată a mea, Koljic dă cu capul, balonul se lovește de Cristea și se scurge în poartă. Asta este, ne montăm, și încercăm să câștigăm următoarele meciuri.

Ținând cont că nu am reușit să facem 2-0 a trebuit să ne apărăm. Îmi pare rău că nu am făcut-o până la final. Trebuie să fim mai maturi dacă vrem să câștigăm campionatul”, a declarat Ștefan Târnovanu, după FCSB – U Craiova 1-1.

FCSB, „taxată” și de VAR. Colegii lui Cojocaru au anulat un cartonaș roșu primit de olteni

FCSB a contestat arbitrajul și în prima repriză. Inițial, Adrian Cojocaru comis în poziție de ultim apărător. Reluările au arătat că „centralul” gălățean a sesizat corect infracțiunea comisă de fundașul stânga.

Din fericire pentru olteni, Ovidiu Hațegan și Lucian Rusandu, care se aflau în camera VAR, au salvat echipa lui Neagoe de la un cartonaș roșu. Aceștia i-au transmis lui Cojocaru că, înainte să fie faultat, Miculescu se afla într-o poziție milimetrică de ofsaid.

Nu este pentru prima dată când FCSB pierde puncte în prelungiri în 2023. S-a întâmplat și cu Farul, tot pe Național Arena, . În urma rezultatului din etapa a 26-a, echipa lui Pintilii a rămas pe locul 3, cu 48 de puncte, la șapte lungimi de liderul Farul.

