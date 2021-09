Cum cureți simplu și rapid arsurile și petele de grăsime de pe aragaz. Secretul a fost dezvăluit

Când vine vorba de curățenia în bucătărie, aragazul reprezintă fără îndoială ”obiectivul” cel mai greu de păstrat curat. Cu toții dorim să avem mereu impecabil acest electrocasnic, fără resturi de mâncare și, mai important, fără urme de grăsime.

În cele ce urmează vă vom dezvălui un procedeu cu ajutorul căruia veți face să strălucească, fără prea mult efort și, mai important, fără un consum mare din punct de vedere financiar.

ADVERTISEMENT

Cum să cureți arsurile și petele de grăsime de pe aragaz. Care e secretul

Metoda despre care vom vorbi nu este nicidecum una revoluționară, de ultimă generație, ci este una care pe care o avem la îndemână, dar de care nu ne prea folosim.

Secretul are un nume: bicarbonat! De acest procedeu am auzit de la bunici, mătuși sau părinți, însă nu prea am avut încredere să îl aplicăm. El e, nu-i așa, învechit, iar pe piață au apărut multe alternative.

ADVERTISEMENT

Ei bine, specialiștii ne spun că acest truc este extrem de eficient. Pe deasupra, mai vine și cu un avantaj fundamental în aceste vremuri: economia de bani.

Cum să cureți aragazul cu bicarbonat. Metoda e simplă

Pașii care trebuie urmați pentru a curăța cu bicarbonat sunt extrem de simpli și rapizi. Aceștia sunt prezentați de .

În primă fază trebuie preparată o soluție din jumătate de cană de bicarbonat și jumătate de apă caldă. Aceasta se aplică pe suprafața aragazului și lăsată să acționeze timp de câteva minute.

ADVERTISEMENT

E important un aspect: să avem în vedere starea în care se află petele (de mizerie, de grăsime). Dacă sunt recente, este nevoie 2-3 minute de acțiune. Dacă sunt vechi de câteva zile, cel puțin 10 minute sunt necesare.

Urmează eliminarea problemei! Imediat după ce soluția își face treaba și înmoaie petele, luați un burete sau o lavetă moale și îndepărtați murdăria. Veți vedea imediat efectul: o suprafață ca nouă, lipsită de orice urmă de grăsime.

Mare ATENȚIE! Bicarbonatul de sodiu este abraziv, astfel că este bine să aveți grijă atunci când îl îndepărtați, pentru a nu afecta suprafața aragazului. Din această cauză, nu se recomandă utilizarea unui burete abraziv, din sârmă, pentru eliminarea bicarbonatului de pe suprafața aragazului.

ADVERTISEMENT

Curățarea aragazului cu bicarbonat poate fi realizată ori de câte ori este necesar. Uneori, chiar și după fiecare utilizare. Avantajul e că întregul proces durează cel mult un sfert de oră.