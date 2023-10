Cum e Marisa Paloma ca șefă. A ieșit la iveală adevărul despre fosta câștigătoare Bravo, ai stil

Marisa Paloma și-a creat un imperiu financiar după câștigarea Bravo, ai stil. Are propriul salon de cosmetică, unul la care merg o serie de vedete de la noi, printre care și Giulia Anghelescu, cea care i-a luat un interviu de curând.

Marisa Paloma, adevărul despre relația cu angajații. Îi știu de frică? Ce spune fosta câștigătoare Bravo, ai stil

Fashionista a dezvăluit în că este o șefă destul de strictă și că i-a luat ceva vreme până să aleagă angajații potriviți pentru business-ul ei. Marisa Paloma i-a mărturisit că nu vrea să fie considerată șefă, deși echipa de la salon o numește „Big Boss”.

Cu toate astea, există câteva lucruri la care ține, respectiv ordinea și curățenia. Marisa a mai spus că e înțelegătoare cu persoanele cu care lucrează, numărând acum 20 de angajați. Știe cum să gestioneze situația atunci când vreunul dintre muncitori are câte o problemă și spune că îi ajută așa cum poate dacă întâmpină probleme.

Marisa Paloma: „Sunt strictă”

„Pare roz din afară, pare că am o viață roz și că dintr-o fată mică, cu dorințe mari, pare că le-am înfăptuit peste noapte. A fost greu drumul până aici și e greu să îl menții. Eu am crezut că trebuie să aștept, să am răbdare, să îmi găsesc oamenii potriviți și totul va merge de la sine, dar nu e așa.

Am ajuns în punctul în care am 20 de angajați și toți au probleme: unul are copil, altul are familia dezbinată. Ei sunt mai mult decât angajați pentru mine. Ei reprezintă echipa mea și sunt niște oameni de suflet. Am avut norocul să întâlnesc niște copii talentați și educați.

Sunt strictă mai ales pe anumite subiecte, ei le cunosc. Te doare mai tare firul ăla de păr căzut când muncești acolo. Nu sunt vreo patroană din asta… Ei îmi zic big boss. Nu sunt vreo șefă. Asta a fost titulatura pe care mi-au dat-o ei. Eu chiar i-am rugat-o. Multe fete îmi dădeau „Bună ziua” și le-am zis, vă rog eu mult… „Bună, Marisa” e suficient”, a dezvăluit Marisa Paloma pe YouTube.

Venirea pe lume a fetiței sale, Iris, a maturizat-o

a mai spus că nu doar business-ul a schimbat-o, ci și venirea pe lume a fetiței sale, Iris, pe care o are cu Liviu Stanciu, partenerul ei de viață. Marisa Paloma a spus că a devenit mai matură și îi mulțumește că iubitul ei îi este aproape, ajutorul său fiind mană cerească pentru ea.

„Te maturizează foarte mult. Odată cu venirea pe lume a unui copil, cresc responsabilitățile. Realitatea e că în momentul în care vine un copil, chiar trebuie să înveți să te împarți să ai timp pentru viața de cuplu, pentru prieteni, pentru viața de business, de familie.

Îți dai seama în câte locuri trebuie să te împarți. Eu am mare noroc că mă ajută Liviu. Liviu pentru mine este Dumnezeu. Avem deja 5 sau 6 ani de relație”, a adăugat Marisa Paloma.