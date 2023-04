Marisa Paloma, de urgență la spital. Diagnostic dur pentru fosta câștigătoare de la Bravo, ai stil: ”Suntem praf”

Frumoasa brunetă în vârstă de 26 de ani a ajuns de urgență la . Diagnostic dur pentru fosta câștigătoare de la Kanal D, care le-a povestit fanilor prin ce a trecut împreună cu soțul său, Liviu Stanciu.

Marisa Paloma, pe mâinile doctorilor. Ce au constatat cei care au consultat-o pe câștigătoarea de la Bravo, ai stil

Marisa Paloma a ajuns pe mâinile doctorilor în cursul dimineții de duminică, 2 aprilie, după ce a acuzat dureri grave la o ureche. Doctorii au constatat după mai multe analize că vedeta și soțul său sunt infectați cu coronavirus.

Cunoscuta a mai avut boala și în urmă cu un an. La începutul lui 2022 le-a mărturisit fanilor că are varianta Omicron. Din păcate, la momentul respectiv și fiica sa, Iris, abia născută a luat virusul.

Vedeta și partenerul de viață, Liviu Stanciu, nu au fost internați în spital, ci se tratează acasă. În plus, fosta concurentă de la Kanal D le-a spus internauților că poartă mască și stă departe de micuță pentru a nu-i da boala.

„Am plecat la spital la urgențe fiindcă mă durea îngrozitor urechea. Înțeleg că este una dintre manifestările covidului. Cum am ajuns la spital, m-au testat și după ce testul a ieșit pozitiv, m-au izolat și mi-au făcut o perfuzie cu paracetamol și vitamina C.

Efectul a fost că mi-a ameliorat durerea, în rest, suntem praf în continuare. Îmi curg ochii, nasul și am o stare de parcă m-a călcat trenul. Sperăm să fie bine Iris și să nu fi luat virusul și bunica ei care ne ajută în această perioadă cu ea.

Noi acum purtăm măști și evităm să intrăm în contact direct cu ea. Mai pot că n-am încotro. Sunt obișnuită, oricum”, a povestit Marisa Paloma celor care o urmăresc pe contul de .

Marisa Paloma de la Bravo, ai stil, o adevărată luptătoare

Marisa Paloma de la Bravo, ai stil este o adevărată luptătoare. Bruneta încearcă să vadă partea plină a paharului din fiecare rău prin care trece și nu se lasă doborâtă ușor. Femeia de afaceri continuă să treacă cu fruntea sus peste eșecurile vieții.

Vedeta și partenerul de viață, Liviu Stanciu, sunt optimiști că totul va fi bine în perioada următoare. Timp de 5 zile sunt obligați să stea în casă pentru că sunt vaccinați, iubitul tinerei având o imunitate foarte bună.

„Nu mai am durerea aia cruntă de ureche. În rest, sunt moleșită, îmi curg în continuu nasul, ochii, am stare febrilă, deși nu am febră și mă simt slăbită. În seara asta Iris a vomitat un fe de mucișori.

E foarte ciudat. Acum doarme și am adus-o cu noi în cameră de frică să nu pășească ceva și să n-o auzim. Să vedem cum se simte mâine”, a mai spus Marisa Paloma pe rețelele de socializare, unde a răspuns la mai multe întrebări.