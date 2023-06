Cum e sa fii poștaș în Ucraina în vreme de război? ”La început, oamenii ne spuneau că suntem nebuni”

Trioul de lucrători poștali ucraineni – un poștaș, un șofer și un agent de securitate – așteaptă o pauză în bombardament înainte de a intra în Huliaipole, un mic oraș din apropierea liniei frontului, unde fac adesea livrări sub tirul inamic, gonind în zigzag pe străduțe accidentate în mica lor dubiță albă cu galben.

Cum e sa fii poștaș în Ucraina în vreme de război?

Pe un traseu înfiorător, între două orașe vecine, ei spun o rugăciune rapidă, apasă accelerația și gonesc pe o porțiune de drum deschis de un kilometru și jumătate . Îmbrăcați în veste antiglonț, ei fac această călătorie periculoasă de trei ori pe lună, în conformitate cu un nou program de război organizat de serviciul poștal de stat din Ucraina, Ukrposhta.

Echipa livrează nu doar scrisori și colete, ci și pensii, alimente și medicamente pentru puținii locuitori – majoritatea nevoiași și vârstnici – care încă mai trăiesc în apropierea Huliaipole. “Cineva trebuie să facă această treabă – și nimeni nu vrea să o facă”, a declarat poștărița, Natalia Hrinenko pentru .

Hrinenko, în vârstă de 55 de ani, a fost șefa oficiului poștal din Huliaipole până când clădirea a fost bombardată și a devenit inutilizabilă în luna mai a anului trecut. Filiala ei obișnuia să aibă opt factori poștali. Acum, sunt doi. “Dacă Dumnezeu are nevoie ca eu să fiu în acest loc în acest moment, atunci așa trebuie să fie”, a spus ea. “Oricum, cum aș putea să o abandonez?”

Serviciul poștal către Huliaipole este emblematic pentru nenumăratele linii de salvare improvizate puse în funcțiune în cele 16 luni de la invazia brutală a Rusiei pentru a ajuta sutele de oameni care rezistă și subzistă, izolați de orașele mari, în condiții disperate, în apropierea unora dintre cele mai aprige lupte din război.

După luni de atacuri neîncetate, Huliaipole s-a golit și dă semne că este neglijat. Nu există electricitate, apă sau servicii de gaz. Din cei 12.000 de oameni care o dată l-au numit casă, au mai rămas aproximativ 100. Cei mai mulți sunt pensionari – prea bătrâni sau prea săraci pentru a pleca – și depind de plățile lunare pe care le aduc poștașii în numerar, în medie 3.000 de grivne, adică aproximativ 80 de dolari.

Pentru cei care au fugit, pensiile și corespondența obișnuită sunt redirecționate către o altă adresă de destinație, dacă au lăsat una. Iar dacă lucrătorii poștali nu găsesc un destinatar, corespondența este returnată expeditorului. Singura dată când Ukrposhta și-a întrerupt operațiunile a fost la 24 februarie 2022, ziua în care a început invazia, potrivit serviciului său de presă. Programele regionale sunt actualizate în mod regulat, ținând cont de situația de pe front.

Miercuri, echipa a pornit de la centrul Ukrposhta din orașul Zaporojie, capitala regională aflată la aproximativ 105 kilometri distanță. Hrinenko are tendința de a prelua solicitări de-a lungul drumului și face tot posibilul să le îndeplinească. “Irka vrea doar Cârnați de Sumî. Și nu pot veni cu mâna goală”, a murmurat ea în timp ce înmâna 20 de grivne pentru 100 de grame de cârnați de la un producător popular din Harkov.

Plicuri sortate printre găini

Camionul poștal a trecut apoi pe lângă case distruse, capcane pentru tancuri și câmpuri de maci și lavandă înainte de a ajunge la Huliaipole, care se află pe frontul sudic al războiului, la aproximativ cinci kilometri nord de pozițiile rusești.

Cu mult așteptata contraofensivă ucraineană în curs de desfășurare, Huliaipole este unul dintre cele mai periculoase locuri din Ucraina, situat de-a lungul unei axe cruciale pentru armata ucraineană în timp ce aceasta se împinge spre sud în speranța de a rupe ceea ce este cunoscut ca fiind “puntea de pământ” dintre Rusia și Crimeea ocupată. În ultimele zile, Ucraina a revendicat câștiguri minore, cel mai recent odată cu eliberarea orașului Piatikhatki, un oraș situat la aproximativ 65 de kilometri vest de Huliaipole.

Multe dintre oficiile poștale locale au fost distruse de la începutul invaziei rusești, iar puținii factori poștali care mai lucrează încă operează acum din birouri improvizate. Printre acestea se numără primul etaj al unui spital dezafectat din Huliaipole și curtea din fața casei unui angajat dintr-un sat vecin, unde plicurile sunt sortate printre găini.

În interiorul spitalului, două femei – ultimii factori poștali rămași la Hrinenko – numărau bancnotele, completau documente și pregăteau facturi înainte de a livra pensiile, lucru pe care îl fac în satele și orașele din apropiere pe biciclete și motociclete. “Eu sunt capul lor, iar ele sunt picioarele mele”, a spus Hrinenko.

Una dintre poștărițe, Liudmila Panchenko, în vârstă de 53 de ani, și-a verificat nervos ceasul: “Nu poți spune cu siguranță dacă ești în siguranță”, a spus Panchenko. “Dar unde altundeva m-aș putea duce? Încă mai sunt oameni care trăiesc aici, așa că trebuie să continuăm să lucrăm.” Salariul ei lunar este aproape egal cu pensiile mizere pe care le livrează.

În Huliaipole este o liniște fantomatică. Când Hrinenko a ajuns miercuri în Huliaipole din , majoritatea locuitorilor se îndreptau spre adăposturile antiaeriene din cauza unei alerte de raid aerian. Dar, în timp ce străzile erau pustii la suprafață, centrul umanitar local, adăpostit într-un subsol, era plin de activitate.

Existau generatoare și pompe de apă caldă pentru dușuri și mașini de spălat, o sală de mese unde pensionari și bărbați în haine militare stăteau la televizor în timp ce voluntarii făceau cafea și pregăteau gustări. Exista chiar și o frizerie improvizată.

”Acești oameni au nevoie de noi”

Hrinenko, care are un simț al umorului nebunesc și are o tunsoare bob roz pastelat și fard de pleoape albastru safir, s-a născut în Liubimivka, un sat de lângă Huliaipole. S-a mutat în micul oraș când avea 22 de ani și de atunci lucrează la oficiul poștal. Are un fiu în vârstă de 35 de ani și locuiește împreună cu iubitul ei în orașul Zaporojie, unde este acum șefă adjunctă a serviciului poștal pentru regiune. Ea este una dintre miile de ucraineni care lucrează pentru a menține funcționale serviciile de bază în timpul războiului.

În timp ce era însoțită în turele sale, Hrinenko a spus că nu s-a oprit niciodată să se gândească dacă aceasta era responsabilitatea ei. “Nu am avut timp, mi-am spus pur și simplu: Să mergem și să o facem”, a spus ea. La începutul invaziei, echipa ei a lucrat cu un șofer care era surd și nu putea auzi sunetul bombelor care se apropiau. “I-am spus: ‘Mergi mai repede!’, iar el nu mă auzea!”, a spus Hrinenko, râzând.

“La început, oamenii ne spuneau că suntem nebuni să mergem în astfel de zone”, a declarat Konstantin, un fost polițist care asigură securitatea lui Hrinenko și al cărui nume de familie nu este dezvăluit din motive de securitate. “Dar acum, când ajungem, oamenii ne spun că sunt fericiți că tot venim”, a spus el. “Ca să fiu sincer, din cauza salariilor noastre mici, acest lucru este mai mult voluntariat decât o slujbă adevărată”, a spus el. “Acești oameni au nevoie de noi și ne așteaptă.”