Cum explică şefa ANS, Elisabeta Lipă, tăierea cu 80% a bugetului pentru stadionul Arcul de Triumf: ”Directorul e un răsfățat!” Exclusiv

Șefa ANS, Elisabeta Lipă (59 de ani), l-a criticat în termeni extremi de duri pe Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național ”Arcul de Triumf”. Fosta mare canotoare a reacționat virulent, după ce Pentru anul 2024, CSN Arcul de Triumf a primit de la ANS o subvenție de doar un milion de lei (200.000 de euro), cu 800.000 de euro mai puțin decât anul trecut.

Șefa ANS, Elisabeta Lipă, susține că tarifele de la ”Arcul de Triumf” sunt la nivelul Arenei Naționale

Bună seara, doamna Lipă. Se închide stadionul Arcul de Triumf? Ne puteți explica mecanismul prin care ANS a alocat CSN Arcul de Triumf doar un milion de lei?

– De ce trebuie să existe un mecanism? Pur și simplu, sunt 10 Complexe Sportive Naționale sub tutela Agenției Naționale pentru Sport, iar ”Arcul de Triumf” este chiar un Complex privilegiat, pentru că are niște tarife pentru închirirea stadionului, la nivelul Arenei Naționale sau a stadionul Steaua.

Chiar așa?

– Păi, bineînțeles. Din moment ce responsabilii de la Arcul de Triumf au făcut factură de 21.000 de euro plus TVA pentru două meciuri de rugby, nu cred că se pune problema acolo de finanțare de la bugetul de stat. Din punctul meu de vedere, cred că e un manager prost dacă se plânge că . Statul român nu poate să asigure sută la sută nevoile CSN-urilor. Acestea mai trebuie să facă și venituri proprii.

Din informațiile noastre, Federația de rugby ar fi plătit doar 2.500 de euro pentru un meci. Dumneavostră spuneți acum că pentru două meciuri trebuie să plătească 21.000 de euro.

– Nu știu ce s-a plătit până acum. Să vă arate facturile cei de la Arcul de Triumf. Federația de rugby a solicitat punerea la dispoziție a stadionului pentru meciurile cu Belgia și Portugalia, din februarie, și domnul director a răspuns că atât costă, 21.000 de euro plus TVA, vă dați seama.

Și s-a plătit această sumă?

– O să se plătească. Repet, nu știu dacă tarifele au fost mai mici, mai mari. Nu mai contează. Domnul director, la ora actuală, se plânge că este subfinanțat, și eu vă spun că aceste Complexe Sportive Naționale, care sunt finanțate din subvenții de la stat, au și obligația de a face venituri proprii.

Elisabeta Lipă îl atacă dur pe directorul de la Arcul de Triumf: ”Îi place să se plângă ca un copil răsfățat. E un manager prost”

Domnul director Radu Popa a declarat că Arcul de Triumf a făcut un milion de euro venituri proprii, mai mari decât Arena Națională, datorită managementului.

– Arcul de Triumf este privilegiat, pentru că își permite, având în vedere că are o bază nouă să aibă și tarifele pe măsură. Așa că, să nu-l mâniem pe Dumnezeu. Domnului director îi place așa să se plângă, că este un copil răsfățat. Eu spun că, asta înseamnă că e un manager prost dacă se plânge că nu are bani.

Domnul Radu Popa vi s-a plâns personal?

– Nu, lui nu-i place să se plângă la mine personal. El se plânge în presă. Este un copil răsfățat. Dar eu spun că este un manager prost dacă se plânge că nu are bani. Are bani, și are slavă Domnului.

La CSN Snagov ați alocat un buget mai mare?

– Vă explic. Agenția Națională pentru Sport are 10 CSN-uri. Bugetele au fost împărțite marți. Am avut ședință cu toată lumea și singurul răsfățat care spune că nu are fonduri suficiente este domnul director de la Arcul de Triumf.

Vă referiți la domnul Radu Popa.

Da, domnul Popa. El se crede mai presus decât ceilalți directori. Domnul director are obligația să facă venituri proprii așa cum fac toate celelalte CSN-uri. Banii alocați de la buget sunt pentru asigurarea salariilor și o parte din întreținere.

Elisabeta Lipă: ”Un manager bun nu este cel care se lăfăie în bani, ci acela care se descurcă fără bani”

Cât anume?

– Domnul director a primit buget în afară de salarii pentru bunuri și servicii un milion și ceva de lei. Îl sfătuiesc pe domnul director Popa să dea dovadă de mai multă maturitate în vremurile astea grele. Trebuie să învățăm să ne descurcăm. Un manager bun nu este cel care se lăfăie în bani, ci acela care se descurcă fără bani sau cu bani mai puțini. Domnul director chiar a primit o sumă frumușică, nu are de ce să se plângă.

De ce este așa mare diferența față de bugetul alocat anul trecut? De la 5 milioane de lei la un milion de lei?

Anul trecut nu am împărțit eu bugetul. Arcul de Triumf a avut 5 milioane de lei, din punctul meu de vedere foarte mult, prea mult. Nu l-am întrebat ce a făcut cu ei, dar anul acesta nu se poate compara cu anul trecut. Probabil cineva o să-l mai întrebe și pe domnul Radu ce a făcut cu banii, dacă se mai plânge mult.

Nu l-ați întrebat până acum?

– Nu l-am întrebat. Am zis că… răsfățul ăsta, nu-i stă bine că e om în toată firea, are părul alb în cap. Ar trebui să dea dovadă de mai multă maturitate.

Cum a împărțit ANS bugetul de 252 de milioane de lei

Care a fost bugetul total pentru cele 10 Complexe Sportive Naționale de care aminteați?

Suma totală pentru toate subordonatele Agenției Naționale pentru Sport a fost de 252 de milioane de lei. E vorba de 48 de cluburi sportive, 41 de Direcții Județene, plus Direcția pentru Sport București, cele 10 CSN-uri, Școala de Antrenori, Insitutul Național de Cercetare Sportivă și Muzeul Sportului.

Și cum s-au împărțit acești bani?

– Cele 252 de milioane de lei au fost împărțite în funcție de mărimea cluburilor, de performanțe. Salariile sunt salarii, restul intră la activitatea sportivă, bunuri și servicii. Aceste CSN-uri vin în slujba sportivilor. Acolo merg sportivi în cantonamente, au competiții. Domnul Radu, de la Arcul de Triumf cazează echipe, oferă masă, face venituri proprii. Hai să nu-l plângem pe domnul Radu. Se plânge el destul de unul singur.