Cum îi ferește Cătălin Măruță pe Eva și David de explozia de infectări din Capitală. Unde i-a dus pe copii

Cătălin Măruță a publicat pe contul său de Instagram imagini fabuloase alături de cei doi copii pe care îi are cu cântăreața Andra.

Prezentatorul de la PRO TV a luat măsuri de precauție pentru petrecerea timpului liber alături de Eva și David într-unul dintre weekend-urile cu cele mai multe cazuri de infectări cu Sars-Cov-2 din Capitală.

Soțul Andrei a știut care este locul ideal în care cei mici să se simtă bine, departe de aglomerația și agitația dintr-un București aflat în scenariul roșu.

Cătălin Măruță are grijă ca Eva și David să se bucure de natură

Prezentatorul show-ului „La Măruță” i-a echipat corespunzător pe Eva și David și au dat o fugă la pădure, acolo unde cei doi copii s-au simțit extraordinar.

Până la urmă, ce poate fi mai frumos la vârsta copilăriei decât să te joci cât mai aproape de natură? David a ”inspectat” pădurea ca un adevărat cercetaș, în timp ce Eva a fost fascinată să se dea cu bicicleta respirând aer curat.

Măruță le-a făcut câteva poze copiilor săi și le-a publicat pe . Realizatorul tv a urcat și un videoclip în care a purtat un dialog savuros cu fiica lui.

„Serios, iar îți faci poze? Eva, tu vezi cum ești îmbrăcată? Tricou, trening, asta la gât. Hai să mergem. Știi unde mergem, nu?”, o întreabă Cătălin pe Eva.

Tânăra vloggeriță îi răspunde imediat: „La pădure”. „Păi și în pădure mergi așa?”, întreabă tăticul. „Daaa”, spune senin Eva.

„Oricum, trebuie să-mi aranjez geanta, așa că n-am timp acuma de discuții”, continuă Eva lăsând, ca de fiecare dată, perplex pe Cătălin.

Fata prezentatorului, peste 165.000 de abonați pe Youtube

Eva l-a ignorat pe tatăl ei în timp ce își pregătea băgăjelul pentru mini-excursie. Cătălin i-a atras atenția fiicei sale că nu are ce căuta machiajul în poșeta ei și asta deoarece este încă o copilă pentru așa ceva.

și Cătălin Măruță au împreună doi copii minunați, care au reușit în ultimii ani să fie la fel de celebri ca părinții lor. David, 10 ani, și Eva, 6 ani, se bucură de propriul lor public în mediul online.

Eva Măruță are peste 165.000 de abonați pe contul ei de Youtube, gestionat, evident, de familie. David are și el pagină de Youtube. Canalul său are puțin peste 24.000 de urmăritori, un număr mai mic față de sora lui.