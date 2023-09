Cum își exprimă Nicolae Stanciu dragostea pentru „tricolor”: „Mi-am tatuat steagul României!”

Nicolae Stanciu și-a făcut un tatuaj special înaintea dublei pe care România o joacă în . Căpitanul naționalei și-a tatuat pe gambă steagul tricolor cu mesajul „Ți-am dat tot și încă puțin”.

Nicolae Stanciu și-a făcut un nou tatuaj: „Descrie cel mai bine starea mea de spirit”

Nicolae Stanciu a participat la conferința de presă premergătoare meciului România – Israel. „Decarul” este noul fotbalist al lui Damac, din Arabia Saudită,

ADVERTISEMENT

„Am trecut prin multe la echipa națională. Acum o să încerc să vorbesc doar despre perioada cu Mister. Nu am pierdut niciun meci la acțiunile la care am fost prezent. Forța grupului e mai mare ca niciodată, în ultimii 8 ani. Încrederea în noi și în staff ne-a făcut să ajungem aici. Am arătat în Kosovo că ne putem bate în mocirlă, în Elveția că putem să revenim”, a declarat Nicolae Stanciu înainte de România – Israel.

„Tricolorii” așteaptă o Arenă Națională sold-out la partida cu Israel, programată sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 21:45. „A mai fost Arena plină, dar acum fanii vin pentru noi. Trebuie să le oferim ceva, pentru că am rămas datori în ultimii ani. Sper să fie alături de noi, cum au fost de la începutul preliminariilor. Am jucat cu Spania, Germania, fanii au venit mai mult pentru echipele adverse, acum cred că vin pentru noi”

ADVERTISEMENT

Nu cred că există o favorită în acest meci, nu e o diferență imensă. Au o națională bună, cu jucători la echipe mari din Europa. Toată lumea e conștientă că vom face un pas mare spre calificare cu o victorie”, a adăugat Stanciu.

România e pe locul 2 în Grupa I a preliminariilor, cu opt puncte, două mai puține decât Elveția și unul peste adversara de sâmbătă. „Îmi asum faptul că în trecut nu au fost rezultatele pe care le-am dorit. Acum suntem la jumătatea drumului, trebuie să rămânem la fel de concentrați, de uniți, doar așa vom ajunge la EURO. Ne dorim să câștigăm fiecare meci.

ADVERTISEMENT

Suntem o națională care vrea să joace un fotbal ofensiv. Vom vedea cât ne va permite și adversarul. Ne gândim doar la cele 5 puncte, nu la altceva. Veți vedea o națională curajoasă, cu personalitate și încredere. Cu o calificare vom ridica nivelul fotbalului românesc. Nu avem echipe în grupele cupelor europene, noi am rămas ultima speranță”, a promis noul jucător al lui Damac.

„Am creat o familie”

România nu s-a mai calificat la un turneu final din 2016, atunci când „tricolorii” au jucat la Campionatul European, fără să reușească să treacă însă de faza grupelor. „Înaintea acestei campanii am avut o discuție cu grupul, au înțeles toți ce înseamnă această campanie. Au ajuns și ei la o maturitate fotbalistică. Au trecut deja 4 ani de la semifinala pe care au jucat-o la EURO. S-au maturizat, joacă la echipele de club. Suntem dispuși să facem multe unii pentru alții, atât pe teren, cât și în afara lui. Mare câștig e că, împreună cu Mister, am creat o familie”, a mai spus Stanciu.

„(n.r. – despre tatuaj) Nu cred că e o întrebare de bază pentru această conferință, dar am steagul României tatuat și cred că asta ar descrie cel mai bine (n.r. – starea mea de spirit)”, a conchis Nicolae Stanciu.

ADVERTISEMENT

1,75 este cota EXCLUSIVĂ Casa Pariurilor pentru „sub 2,5 goluri” la meciul România – Israel