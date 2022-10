Cum își infiltra Lady Diana iubiții la Palatul Kensington folosind intrarea Prințesei Margaret: “Credea că nimeni nu știe nimic”

Prințesa Diana își infiltra iubiții la Palatul Kensington folosind intrarea Prințesei Margaret, cu care a avut o relație tensionată.

Lady Diana folosea intrarea Prințesei Margaret pentru a-și infiltra iubiții la Palatul Kensington

Lady Diana a avut o relație foarte tensionată cu Prințesa Margaret, sora Reginei Elisabeta a II-a. Lucrurile s-au complicat mai ales după confruntarea publică dintre Charles, pe atunci Prinț de Wales, și Lady Di.

ADVERTISEMENT

Deși inițial cele două păreau să se înțeleagă de minune, a schimbat totul. Cu toate acestea, cele două au rămas vecine la Palatul Kensington.

Prințesa Margaret avea un spațiu de intrare “secret”, folosit de Diana pentru a-și aduce iubiții, crezând că nimeni nu o vedea. Sora Elisabetei a II-a urmărea mereu, așa că știa de “metoda” Prințesei Diana.

ADVERTISEMENT

“Îmi amintesc că am citit că Margaret avea un spațiu de intrare la Palatul Kensington, pe unde puteai pătrunde fără ca nimeni să te vadă, așa că acesta era calea pe care prințesa Diana o folosea ca să își aducă iubiții.

„Dar Margaret urmărea mereu, așa că, în timp ce Diana se furișa pe acolo și credea că nimeni nu știe nimic, Prințesa Margaret se uita pe fereastră ca și cum i-ar fi spus ‘Te văd’.”, a declarat expertul regal Kinsey Schofield, potrivit .

ADVERTISEMENT

Pentru a-l aduce pe iubitul ei de atunci, doctorul Hasnat Khan, Diana folosea culoarul secret. Paul Burrell, majordomul prințesei, spunea că partenerul acesteia avea o rutină bine pusă la punct atunci când venea la Kensington.

“Una dintre îndatoririle lui era să se asigure că relația rămâne ascunsă. Îl luam cu BMW-ul dintr-un colț întunecat, un loc de întâlnire convenit.

ADVERTISEMENT

Pe măsură ce ne apropiam de Palat, se urca pe bancheta din spate, apuca covorul, se întindea și îl trăgea peste el. Polițistul de la porți îmi făcea semn să trec.”, a scris Burrell în cartea sa, “The Way We Were”.

ADVERTISEMENT

Lady Di știa că era urmărită de Prințesa Margaret

Paul Burrell îl aducea pe doctorul Khan la ușa din fața Prințesei Margaret, spunând că acesta era locul perfect pentru a primi oaspeți secreți. Sora mai mică a Reginei Elisabeta insistase ca nicio cameră să nu fie amplasată în locul respectiv.

Apartamentul Prințesei Margaret era chiar vizavi de cel al Dianei. Cineva era mereu la geam dacă se auzea vreun zgomot de mașină, așa că era ușor de urmărit.

“Nu ratează nimic!”, spunea Diana despre Margaret. Prințesa de Wales obișnuia să aștepte la ușa din spate. După ce îl primea pe Dr. Khan înăuntru, făcea un semn către ferestrele lui Margaret, strigând: “Noapte bună, Margo!”

Prințesa Diana, relație tensionată cu sora Reginei Elisabeta

Atunci când Diana a intrat pentru prima dată în Familia Regală, Prințesa Margaret a întâmpinat-o cu căldură. Aceasta din urmă chiar a însoțit-o la evenimentele sociale și la cumpărături.

“Întotdeauna am adorat-o pe Margo. O iubesc, a fost minunată pentru mine din prima zi.”, i-a spus Lady Diana lui Andrew Morton, biograful ei.

Relația Dianei cu Margaret s-a deteriorat după difuzarea interviului Panorama din 1995, unde fosta Prințesă de Wales a vorbit despre mariajul cu Charles. La vremea respectivă încă nu era cunoscut faptul că jurnalistul care i-a luat interviul Dianei a folosit metode înșelătoare.

După ce interviul a fost difuzat atunci pe BBC1, Prințesa Margaret a încetat să mai rostească numele Dianei.

“Din ziua și momentul în care interviul Panorama a fost difuzat, Margaret a încetat să îi mai rostească numele pentru o perioadă lungă de timp.

Se referea la ea ca fiind ‘fata cu care nepotul meu s-a căsătorit’.”, spune istoricul Gareth Russel, autorul cărții “Do Let’s Have Another Drink: The Singular Wit and Double Measures of Queen Elizabeth the Queen Mother”

Prințesa Diana ar fi fost devastată de ostilitatea surorii suveranei. Ambele prințese aveau “versiuni despre ceea ce ar trebui să fie monarhia”, potrivit istoricului, deși amândouă erau “incredibil de puternice”.

“Margaret nu era atât de liberă. Era o persoană care credea cu adevărat în valorile pe care părinții ei le-au promovat în anii ’40.”, a mai spus Russell.

În plus, la , atunci când sicriul regretatei prințese a trecut prin dreptul ei, Prințesa Margaret nu și-a plecat capul corespunzător. În schimb, Regina Elisabeta a făcut acest gest, iar sora ei “dădea din cap”, după cum a notat Andrew Morton în cartea “Elizabeth & Margaret”.

Prințesa Margaret nu a iertat-o niciodată pe Diana pentru “trădarea familiei regale”, a mai scris biograful.