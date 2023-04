Cum l-a refuzat Sabin Ilie pe Gigi Becali: „Nu-mi trebuie ăia 80.000 ai tăi! Mor pe mâna mea!”. Video Exclusiv

Sabin Ilie și Adrian Ilie au fost în premieră la aceeași emisiune, la . Fratele „Cobrei” nu a vrut în ruptul capului să lucreze cu Gigi Becali.

Sabin Ilie, refuz categoric pentru Gigi Becali: „Nu m-aș duce să lucrez cu el”

Sabin Ilie se pregătește să devină antrenor, însă nu ar accepta niciodată să vină la FCSB, după ce l-a refuzat pe Gigi Becali și în perioada în care juca: „Sincer nu m-aș duce să lucrez cu Gigi Becali. Păi n-am lucrat nici ca fotbalist. Nu a venit să mă ia la Steaua? Eram la FC Național, jucam în cupele europene. A venit să mă ia cu domnul Hrebenciuc și i-am zis că nu vin!”.

Toate acestea în ciuda faptului că avea o relație apropiată cu omul de afaceri: „Gigi mi-era prieten. I-am zis că nu vin la Steaua. Vin pe 80.000 ai tăi când ăia în Ungaria la Debrecen mi-au dat 250.000 pentru două luni?! Eram prieteni, n-am cumpărat terenuri de la ei, a fost în casa mea de atâtea ori Gigi! Cum să vin la Steaua?”.

Sabin Ilie nu a mai putut să continue nici în Ștefan cel Mare: „Și nu doar la Gigi! Eu la Dinamo am avut contract cinci ani și cel mai mare din România! Și i-am spus: Domnul Borcea, nu pot să lucrez! Îmi ia din personalitate antrenorul respectiv. Te rog frumos, nu progresez, regresez! Și am plecat”, a mai spus fostul jucător, la .

Sabin Ilie, mesaj pentru Gigi Becali: „Face o greșeală fantastică!”

Sabin Ilie a criticat dur politica celor de la FCSB și știe de ce echipa nu are rezultate: „Păi ce să antrenez? E diferență între să antrenezi și să faci ce zice Gigi! În primul rând că face o greșeală fantastică! Nu doar Gigi, că mai e și Meme și alții pe acolo. Eu ca jucător de fotbal dacă știu că voi fi tot timpul băgat în teren, păi nu mă mai antrenez!”.

Iar acest lucru se vede cel mai bine la lotul național, consideră Sabin Ilie: „Să fim realiști: jucătorii care vin de la Steaua (n.r.FCSB) la echipa națională sunt nepregătiți! Se vede diferența, cad pe jos! Doar Coman și Compagno au personalitate de acolo! Personalitatea e cea mai importantă în fotbal!”.

Fostul mare atacant îl dă ca exemplu jucătorilor de la FCSB pe golgheterul celor de la Farul: „La noi nu vezi! Nu din întâmplare Alibec e bun și joacă! Are personalitate. Păi cine mai are? Ce personalitate are Olaru?! În cinci luni am văzut vreo doi-trei căpitani! A fost și Tavi Popescu. Și multe, multe, multe lipsuri. Păcat, că la jucătorii pe care îi au ar trebui să defileze!”.

„Ce să faci la Gigi? Oricine ar fi tot nu face echipa!”

Fratele lui Adrian Ilie spune clar și răspicat că nu ar accepta niciodată o ofertă de la FCSB, mai ales că are o mare experiență și a fost antrenat de mari tehnicieni: „Nu m-aș duce niciodată. Dar nu e vorba doar de Gigi. Și ca antrenor sau președinte de club, dacă mor, mor pe mâna mea! N-ai cum să înveți fotbalul din cărți dacă n-ai jucat.

Dacă mă apuc să povestesc cu Ranieri, cu Otto Baric, de Victor Nunez și toți antrenorii cu care am lucrat, oricât ai de bătut în cap tot înveți ceva de la oamenii ăia. E imposibil. Noi suntem înapoiați rău de tot. Asta face diferența”.

Și Sabin Ilie e convins că situația este acceeași pentru toți antrenorii care ar accepta să vină la FCSB: „Ce să faci la Gigi? Oricine ar fi tot nu face echipa! Și hai că te duci, dar te enervezi. Mai ales sunt eu și puțin vulcanic. Să sune telefonul să zică: ‘Bagă-l pe-ăla sau scoate-l pe ăla!’. Știu ce mă așteaptă”.

Ironii la adresa lui Elias Charalambous: „Haralambie, Harap-Alb sau cum îl cheamă”

Fostul fotbalist al Stelei l-a ironizat și pe noul antrenor marionetă de la FCSB: „Dacă băiatul ăsta, Haralambie, Harap-Alb sau cum îl cheamă, dacă va câștiga zece meciuri, îi ia din meritul lui. Că băiatul poate muncește pe la antrenamente, că antrenorul e pentru asta, nu pentru meci oficial. Poate e bun omul ăsta, Doamne ferește, că n-avem nimic cu el. Lui îi ia din merit când Gigi face echipa și schimbările”.

Sabin Ilie a adus critici dure jucătorilor vicecampioanei României: „Și sunt multe lucruri pe care le-am văzut în teren la FCSB și nu poți să le faci la profesionism. Cordea, sare pe targă și apoi în teren și Miculescu la margine”.

Nici căpitanul FCSB nu a scăpat de ochiul ager al fostului mare fotbalist: „Olaru face lovitură liberă, cade pe jos, iese afară: ‘Bă, du-te-n careu poate te lovește mingea, intră în poartă! Cum să dai gol dacă tu ești în afara terenului?!’. Și intră după cinci secunde înapoi”.

Fostul golgheter din SuperLiga consideră că FCSB are probleme mari în apărare: „Sunt copii pe care trebuie să-i înveți, cum e și Tavi Popescu. Faci la antrenamente cum făceam și noi: pasă cu latul, pasă cu latul! Era plictisitor dar îți trebuie. E baza! Văd fundași în prima ligă și nu știu să stea în teren.

Dawa a făcut câteva greșeli mari, dar și benzile laterale sunt haotice! La fel și la Crețu și la Sorescu. Lăsau niște spații foarte mari. Eu dacă aș fi în locul cipriotului i-aș spune: ‘Bă, nu mai vorbi în engleză. Mai rupe și nea Gigi câteva cuvinte. Zi în cipriotă pe-acolo că nu te înțelege nimeni!’”.

