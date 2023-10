Cum lucrează antrenorii cu fetele de la handbal? Comparația cu Tadici e inevitabilă!

lucrează cu fete în handbal de ani buni. Acesta a vorbit despre diferențele dintre sportul masculin și cel feminin, considerând că munca cu femei este mult mai complicată.

Exemplul handbal. Care sunt diferențele dintre femei și bărbați în sport?

Pornind de la o dezbatere despre antrenorul Gheorghe Tadici, foarte apreciat în handbal pentru știința sa, dar contestat pentru limbajul său agresiv, Vasiliu a vorbit despre importanța discursului în handbal.

El spune că un antrenor de femei nu poate țipa sau înjura, dar trebuie să știe cum să le capteze atenția fetelor. În același timp, el spune că atât la femei, cât și la bărbați se poate țipa în vestiar din cauza discursului antrenorului.

El crede că un antrenor de femei poate face față și la bărbați, însă invers nu, deoarece este complicat să te adaptează cerințelor lor.

”S-au schimbat vremurile, nu mă refer la acest tip de discurs, cu toate că domnul Tadici, ca antrenor de handbal, este o somitate. Vremuri și vremuri, văd acum clar că nu mai sunt momentele de urlete și țipete, dar trebuie să îți ții jucătoarele în frâu, jucătorii.

Aici e clasa antrenorului, când țipă, când nu țipă. Au fost și bărbați care au plâns în vestiar. Eu sunt pe principiul în care antrenorii de femei pot face față în sporturile masculine, dar invers e greu.

Eu nu cred că în venind din handbalul masculin sau din sportul feminin în cel feminin poți să de adaptezi. E altă lume, mentalitatea e diferită, trebuie să știi să lucrezi cu doamnele”, a spus Bogdan Vasiliu la ”Suflet de Rapidist”.

Despre rivalitatea cu CSM București: „N-aveau unde să joace”

, alături de care a avut performanțe mari. El a vorbit despre rivalitatea dintre aceste două echipe, amintindu-și de titlul câștigat de echipa din Giulești în defavoarea rivalelor locale.

„E normal să răspund, pentru ei e frustrant, din 2018, de când am plecat, nu au mai prins un Final Four. Am câștigat campionatul în dauna lor, a fost chiar un moment frumos, cu CSM-ul jucând în sala la noi, la Rapid, pentru că nu aveau unde să joace.

Urmărind scorul de la Vâlcea unde noi dacă pierdeam ei ar fi ieșit campioni la noi în sală. S-au pozat în Giulești cu medaliile de locul doi. Noi am devenit campioni după meciul de la Vâlcea, după 15 ani sau ceva de genul ăsta”, a spus Vasiliu.

Bogdan Vasiliu, despre greutatea de a lucra într-un vestiar de doamne