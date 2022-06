Cum mai arată Mioara Roman în prezent, la 82 de ani. Oana, fiica sa, o vizitează des la clinica unde e internată

Fosta soție a lui Petre Roman are în prezent 82 de ani și în ciuda sănătății sale precare are un ten luminos și impecabil. Acest lucru a fost remarcat de fiica sa, care o vizitează des la clinica unde e internată.

Oana Roman, o nouă imagine cu mama sa. Cum se mai simte în prezent Mioara Roman

Oana Roman merge frecvent la mama sa, Mioara, pe care o scoate la aer curat sau o duce la salonul de înfrumusețare. este în continuare cochetă și merge la coafor când simte nevoia.

„Îmi fac curaj să ies. Mă duc până la mama”, a scris fiica lui Petre Roman pe contul de Instagram, înainte de a pleca de acasă.

Femeia s-a schimbat radical în ultimii ani din cauza problemelor de sănătate, dar și-a păstrat trăsăturile fizice. Chiar și Oana Roman a rămas surprinsă de cât de bine arată la cei 82 de ani împliniți.

„Am venit la mama. Am ieșit în grădină la aer curat și stăm de vorbă. E super în formă! Mă uit ce ten poate să aibă la vârsta ei”, a mai adăugat vedeta pe rețelele de socializare.

Mioara Roman, diagnosticată cu o boală gravă

Mioara Roman este internată la un centru de îngrijire și recuperare, unde inițial, ar fi trebuit să stea o perioadă scurtă. Din păcate, cadrele medicale și fiica sa au luat decizia să o mai țină pentru că are nevoie în permanent de ajutor.

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână!

E greu, nu eşti pregătit! Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, spunea Oana Roman în urmă cu ceva timp, conform .