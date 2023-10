Cum poate lua Rotaru titlul cu Craiova. „Pachet președinte – antrenor”. Care a fost greșeala majoră

. Oltenii sunt în vrie după un nou rezultat negativ şi fanii au contestat puternic conducerea la finalul meciului de pe “Ion Oblemenco”.

Cum poate lua Rotaru titlul cu Craiova. „Pachet președinte – antrenor”

Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir au găsit soluţia ca Universitatea Craiova să fie din nou o echipă de prim plan, la Max Profeţiile lui Mitică. Jurnalistul a declarat că un cuplu i-ar putea duce pe olteni în lupta pentru titlu:

“Eu, în locul lui Mihai Rotaru, care este un băiat senzaţional, super echilibrat, cu care mă înţeleg foarte bune. I-aş propune să îl ia pe Dani Coman şi Marius Măldărăşanu la pachet dacă vrea să îşi facă echipă.

Rotaru nu mai trebuie să facă tot. El nu are preşedinte. Nu poţi să le faci pe toate. Tu, Rotaru, eşti creier. Tu produci bani, faci afaceri. După ce l-a dat pe Cârţu afară, nu are nici preşedinte.

Papură e interimar. El, practic, e singur acolo. Puneţi preşedinte, antrenor, dă-le mandat. Tu scoţi lovele şi rămâi cu ultimul cuvânt”, a dezvăluit Horia Ivanovici la Max Profeţiile lui Mitică.

Dumitru Dragomir: “L-a dat pe Cârţu afară. Este una dintre cele mai mari greşeli”

Dumitru Dragomir a dezvăluit că cea mai mare greşeală a lui Mihai Rotaru a fost să îl dea afară pe Sorin Cârţu. Fostul şef al Ligii consideră că Papură trebuie să fie ţinut în staff indiferent de cine vine:

“Poate să se bată la titlu aşa, cu pachetul preşedinte-antrenor. Eu l-aş ţine secund şi pe Corneliu Papură. Coman şi Măldărăşanu sunt copii pe care nu-i simţi. Pe Dani nu-l simţi.

Ăştia sunt tari acum. Cu Măldărăşanu şi cu Coman s-ar putea bate la titlu. Şi cu genul de antrenor Dorinel Munteanu. Rotaru este un băiat deştept, dar l-a dat pe Cârţu afară.

Este una dintre cele mai mari greşeli. Tu nu mai ai pe nimeni. Păi cine îţi ţine? Eu am reuşit în viaţă nu că am fost eu cel mai deştept. Am luat lângă mine oameni mai deştepţi ca mine.



“Eu l-aş lua pe Cârţu înapoi în secunda doi”

Când l-am adus pe marele Dinu Săraru, directorul ziarului Universul, mă întrebau cum am făcut? Un scriitor de mare valoare. Păi eu am luat şi la Sportul, la Atac la persoană, la Săptămâna… am pus oameni mai deştepţi ca mine.

Şi la construcţii am luat oameni tineri şi super-deştepţi. Nu mă duc cu prost la afaceri. N-ai ce-i face prostului. Eu l-aş lua pe Cârţu înapoi în secunda doi. Nu cred că cei doi pleacă de la Sibiu aşa uşor”, a spus Dumitru Dragomir la Max Profeţiile lui Mitică.

