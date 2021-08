Cum poate rămâne Paul Anton la Dinamo. De ce am putea avea parte de o nouă amânare la Comisii. Exclusiv

FANATIK a aflat că Paul Anton continuă recuperarea după accidentare și alături de „haita” lui Dario Bonetti, însă pe 11 august ar putea fi declarat liber de contract de către Comisia de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRF.

Chiar și așa, sunt în continuare șanse ca mijlocașul să continue la Dinamo, după cum a explicat și președintele , care a purtat mai multe discuții cu jucătorul.

Rămâne Paul Anton la Dinamo? De ce am putea avea o a cincea amânare a verdictului

FANATIK a stat de vorbă cu un apropiat al clubului Dinamo, care a explicat situația jucătorului și a dezvăluit ultimele informații în privința lui Paul Anton. În acest moment, există șanse ca jucătorul să continue la Dinamo, așa cum s-a întâmplat și .

Paul Anton are de primit din partea clubului Dinamo aproximativ 60.000 de euro, însă Comisia de Soluționare a Litigiilor ar putea amâna din nou verdictul final în acest proces: „Se poate amâna din nou. Iuliu Mureșan a anunțat că există în acest moment negocieri cu Paul Anton. Dacă una dintre părți sau Dinamo solicită un nou termen pentru a încerca concilierea cu jucătorul, Comisia de Soluționare a Litigiilor ar putea dicta o nouă amânare pentru încă o săptămână sau două”.

Dinamo a încercat inițial să conteste la Curtea Constituțională articolul 75 din Legea Insolvenței pentru a bloca decizia, însă acest demers a fost respins de Comisia de Soluționare a Litigiilor. Chiar și în aceste condiții, clubul are dreptul să invoce o nouă amânare în procesul intentat de Paul Anton.

De ce Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor ar putea amâna pentru a cincea oară speța lui Paul Anton

„Dinamo are dreptul de a solicita un nou termen în baza unui temei serios. O astfel de cerere nu poate fi refuzată, deoarece Comisia are rolul de a facilita și a media conflictele care apar între jucători și cluburile de care aparțin.

O nouă amânare ar putea fi dictată însă numai în cazul în care și Paul Anton va recunoaște că sunt discuții în continuare cu cei din conducerea clubului. Situația jucătorului însă se schimbă doar dacă apar elemente noi la acest caz”.

Impresarul lui Paul Anton, , a fost exasperat de aceste amânări și speră ca jucătorul să fie în sfârșit declarat liber de contract: „Mâine, la Comisie, am încredere totală că oficialii forului se vor gândi la viitorul jucătorului, a suferit destul, atâta vreme. Paul și-a făcut mereu datoria față de Dinamo, ca de altfel față de orice club la care a fost. Acum, trebuie să-și vadă și el de familia lui. Mizez pe faptul că forul pus să judece se va pronunța. Ei (n.r. oficialii lui Dinamo) încearcă să amâne situația, invocând interdicția la transferuri.

Am mare încredere că membrii Comisiei vor da această decizie miercuri, nu poate dura la nesfârșit acest caz. Anumite situații sunt complicate, dar aceasta este simplă. Au trecut cele 60 de zile de scadență, plus altele 15 în care clubul putea plăti și nu a făcut-o. Orice comisie are, regulamentar, 30 de zile pentru a soluționa o speță, astfel că mâine ar trebui să se pronunțe! Paul Anton ar ajunge la situația de a avea patru salarii neachitate, el are de recuperat peste 60.000 de euro din angajamentul cu clubul din Ștefan cel Mare”, a declarat impresarul fotbalistului.

Cum decurg negocierile dintre Dinamo și Paul Anton: „Clubul solicită o soluție mixtă”

Suporterii lui Dinamo speră ca jucătorul să continue la Dinamo, mai ales că Anton nu a luat încă nicio decizie finală, iar clubul a propus la negocieri o soluție de mijloc pentru ca cele două părți să ajungă de comun acord la o înțelegere.

„Dinamo la această oră e dispusă să îi asigure lui Paul Anton care se va înscrie la masa credală, că îi plătește datoria veche. Cu o singură condiție: ca de acum încolo să renunțe la enormul său contract de 18.000 de euro lunar. Deci clubul solicită o soluție mixtă. Se poate găsi un sponsor care poate plăti această datorie către Anton sau o altă soluție care să fie agreată de jucător”.

În cazul în care Anton nu va ajunge la o înțelegere cu Dinamo, sunt șanse mari ca jucătorul să piardă mare parte din suma de 60.000 de euro pe care o are de încasat din salarii: „Jucătorul apoi se înscrie la masa credală cu datoria acumulată până în acest moment și va primi un procent la fel ca toți ceilalți. Însă chiar dacă jucătorul are clauză în contract să își recupereze banii, în acest moment nu îi mai poate recupera din moment ce clubul se află în insolvență. Cu alte cuvinte, dacă nu ajunge la o înțelegere, Paul Anton va pierde mare parte din bani.

Dacă discuțiile continuă cum a spus domnul Mureșan, însă să zicem că la noapte acestea încetează, cred că FRF îl va declara liber de contract. Trebuie să fie un temei foarte precis de amânare a pronunțării deciziei în acest dosar. Este o speță foarte delicată”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK un apropriat al clubului.