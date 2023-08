Cum poți scăpa de părul animalelor de companie din casă. Cele mai eficiente metode

Părul animalelor de companie din casă poate fi foarte deranjant, dar există soluții simple și eficiente pentru această problemă. Este important să ai mare grijă de câinele sau de pisica ta.

Cum scapi de părul animalelor de companie din casă. Trucuri utile

Chiar dacă este foarte plăcut să ai , acest lucru vine și cu anumite provocări și responsabilități. Căderea părului este un lucru neplăcut pentru cei care au câine sau pisică, dar această problemă se poate rezolva.

Pentru a îndepărta părul în exces al animalelor, acestea trebuie periate zilnic sau măcar de câteva ori pe săptămână. În acest fel, șansele ca părul să ajungă pe jos sau pe mobilier sunt mai mici.

De asemenea, un alt mod care va ajuta la reducerea căderii părului este să-ți speli regulat animăluțul. Trebuie să folosești un șampon special pentru a menține pielea și blana lor curate. Este necesară și o uscare adecvată după spălare.

Totodată, animalele de companie trebuie să aibă pentru a menține sănătatea pielii și a blănii. Dacă pisica sau câinele tău mănâncă sănătos, atunci se poate evita căderea excesivă.

Un lucru important, în cazul în care ai animale de companie în casă, trebuie să optezi pentru mobilier și textile lavabile sau care sunt ușor de curățat. Părul care se depune de ele va fi mult mai ușor de îndepărtat.

Dacă vrei ca părul să nu se mai depună atât de des pe mobilă sau pe alte suprafețe, poți încerca să-ți înveți animăluțul să doarmă pe o pătură specială și nu pe pat sau pe canapea.

O altă soluție este să utilizezi role pentru păr pentru a îndepărta cu ușurință părul de animale de pe textile, mobilier și alte suprafețe din locuință. Măturile speciale sunt și ele eficiente.

Purificatoarele de aer ce conțin filtre HEPA pentru particulele fine din aer pot fi utile pentru a scăpa de păr, notează . Aspiratoarele cu filtru HEPA sunt și ele foarte utile și te pot scăpa de părul în exces de pe podea.

Dacă animalul tău are blana lungă, îl poți tunde regulat pentru a reduce căderea excesivă a părului. În cazul în care are o dietă echilibrată, dar tot are probleme cu căderea părului, ar trebui să consulți un medic veterinar.