În acest context, cine vorbește cu Gigi Becali și înjură trebuie să se aștepte ca patronul FCSB să se ridice și să plece. Așadar, Gigi Becali s-a schimbat total față de acum mulți ani, când avea vocabularul mai pestriț. ”Gigi are simțul umorului?”, s-a întrebat pentru început Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Cum reacționează Gigi Becali când aude înjurături: „Pleacă de aici! Nu mai vorbesc cu tine!"

, numai să nu înjuri, să nu vorbești despre dogme. Să nu înjuri înjurături urâte. Cu mine am asistat, s-a ridicat și a plecat. S-a dus și s-a întors și a zis că dacă mai înjuri de Paști, Dumnezei, nu mai vorbesc cu tine. Sau când te liniștești vin, vorbesc cu tine”, a răspuns Dragomir.

”Pe unii am înțeles că i-a dat și afară?”, s-a mirat Ivanovici, fiind completat, din nou, de Oracolul FANATIK: ”Nu, pleacă el și când te liniștești se întoarce. El n-ar spune un cuvânt urât și dacă-l bați”. Așadar, credința în Dumnezeu l-a schimbat total pe Gigi Becali, care se pare că nu mai are nicio ocupație ”pământeană” exceptând fotbalul.

Așa cum era prezentat într-un reportaj FANATIK, Gigi Becali și-a construit deja un loc de retragerela mică distanță de ”Athosul românesc”, unde are intenția să se mute după ce se va retrage definitiv din viața publică. Momentan Gigi Becali e pasionat de fotbal și încă mai speră că va duce pe FCSB în grupele Ligii Campionilor, însă miliardarul și-a pregătit deja ieșirea din oraș.

Așadar, Becali vrea să se mute undeva în Vâlcea, în Comanca, lucru confirmat pentru FANATIK de călugării de la Mănăstirea Frăsinei. ” construiește case pentru familia sa. Este undeva spre Comanca, înainte să intrați în Băile Olănești. Se poate ajunge și pe jos, peste munte, de aici de la noi”, transmiteau călugării în luna aprilie.

”Eu asta îmi doresc, să mă retrag la o mănăstire peste vreo 10 ani. Nu știu dacă va fi posibil, pentru că fetele mele și soția nu prea sunt de acord. Dar ăsta e marele meu vis. În plus, poți să știi ce se întâmplă până atunci? Că diavolul lucrează și el și nu știi cum îți schimbă planurile… Eu zic acum așa, dar cine știe ce o să fie.

Aș vrea să las totul în regulă și să mă duc acolo. E un loc frumos, liniștit… Și aș vrea să stau de vorbă cu oamenii. E greu ce vreau, dar nu imposibil”, își explica Gigi Becali marele vis. Până atunci, patronul celor de la FCSB, în vârstă de 65 de ani, ar mai avea în plan să câștige câteva titluri cu echipa sa și, de ce nu, să obțină o mult visată calificare în grupele UCL.

