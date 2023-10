Cum s-a ales Alina Pușcaș cu amendă, după ce a parcat necorespunzător. Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva, indignată: „Locurile sunt limitate”

Alina Pușcaș a povestit că a avut parte de un incident nefericit, fiind amendată de Poliția Rutieră pentru că a parcat neregulamentar. Vedeta recunoaște că, pe de o parte, a greșit, dar consideră că nu a avut de ales, pentru că în zonă nu sunt suficiente locuri.

Alina Pușcaș a fost amendată

a povestit că a mers din nou la salon pentru tratamentele lunare pe care le aplică părului său. Totuși, atunci când s-a întors la mașină, prezentatoarea de la Te cunosc de undeva a avut parte de o supriză neplăcută.

ADVERTISEMENT

Vedeta, alături de alți șoferi, a fost amendată pentru că a parcat neregulamentar. Însă, din punctul său de vedere, este nedrept, deoarece în zonă există prea puține locuri de parcare, iar ea a fost atentă să nu-i încurce pe ceilalți participanți la trafic.

„Tocmai ce eram și eu încântată că mă țin și eu de regula de a mă tunde în fiecare lună pentru a menține sănătatea firului de păr. Când, ieșind din salonul unde mă vopsesc, îmi fac tratamente, am văzut la ceva distanță de mine un echipaj de poliție locală, care împărțea amenzi pentru parcare.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că și eu am primit o amendă”, a povestit Alina Pușcaș, din mașină, pe contul său de Instagram. Vedeta a adăugat că lipsa locurilor de parcare din apropierea salonului respectiv reprezintă o adevărată problemă.

„Locurile de parcare sunt extrem de limitate”

Alina Pușcaș a susținut că în acea partea a Bucureștiului nu ai unde să parchezi, mai ales la o oră de vârf și că nu este pentru prima dată când nu poate găsi un loc. Totuși, atunci când agentul a întrebat-o, nu a avut observații.

ADVERTISEMENT

„Ideea este că în zona în care se află salonul și multe alte străduțe adiacente cu nume de capitale, locurile de parcare sunt extrem de limitate. Iar eu n-am parcat să blochez o poartă sau vreo altă mașină.

Am parcat cumva în rând cu alte mașini, dar cumva prea în stradă. Mă rog, am înțeles. Mi-am asumat vina, nicio problemă. Am și povestit cu domnul polițist. M-a și întrebat dacă am vreo observație”, a completat Alina Pușcaș.

ADVERTISEMENT

Amintim că zilele trecute, Prezentatoarea Acces Direct a fost amendată pentru că a parcat într-un loc nepermis, pentru a merge la Teatrul de Revistă, unde avea spectacol.

„Tocmai am primit o amendă de 200 de lei de la Primăria Capitalei, care, practic își amendează angajații că vin la muncă”, a scris Mirela Vaida, revoltată, pe contul său de Instagram.