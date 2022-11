Cum s-au cunoscut Anisia Gafton și iubitul Serghei. „Erau mai mulți concurenți”

Anisia Gafton și Serghei sunt unul dintre cele mai virale cupluri din mediul online. Mulți români îi cunosc datorită secvențelor pline de umor pe care le filmează.

Cum s-au cunoscut Anisia și Serghei. Totul s-a întâmplat în 2016

Din 2016, Anisia și Serghei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și pare că se înțeleg foarte bine unul cu celălalt. Puțină lume știe cum s-au cunoscut faimoșii actori de comedie.

În cadrul unei emisiuni TV, Anisia și Gafton au spus că sentimentele între ei au început să apară în urma unui spectacol de stand-up comedy. Atunci, Anisia a câștigat locul I, iar cel care avea să-i devină partener locul II.

”La o seară de stand-up comedy. Erau mai mulți concurenți, eu am câștigat locul I, Serghei locul II, atunci ne-am cunoscut.

Și…cum eram noi vai de capul nostru, am zis ‘Băi, Serghei, hai să începem o trupă, o ceva!’”, a spus Anisia Gafton, într-un interviu din emisiunea ”La Măruță”,

”După aia am discutat (…) Am lucrat câțiva ani (înainte-n.r), eram colegi, după care am zis hai să ne complicăm viața”, a completat și Serghei.

Serghei, mai mic cu patru ani decât Anisia

Între cei doi actori există o diferență de vârstă, mai exact, Serghei este mai mic cu patru ani decât Anisia, dar aceasta nu o consideră o problemă, deoarece spune că este o fire foarte copilăroasă.

”Nu este nicio problemă că Serghei este mai mic cu patru ani decât mine, mai ales că eu sunt foarte copilăroasă. Nu l-am îmbătrânit, el zice că eu l-am îmbătrânit”, a mai declarat Anisia Gafton.

Pe lângă faptul că sunt actori de stand-up comedy, Anisia Gafton și Serghei au și originea în comun. Ambii provin din zona Moldovei, Anisia fiind din Iași, iar Serghei din Roman.

La postările lor, celebrul cuplu adună sute și zeci de mii de aprecieri. În pandemie, Anisia și Serghei pare să nu fi avut de suferit foarte mult financiar, asemeni multor actori,

În prezent, Anisia Gafton se bucură de o glorie remarcabilă. . În trecut, și-a dobândit notorietatea după ce a participat la ”Românii au talent”, făcând o impresie foarte bună.