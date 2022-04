Cum se apără USR-ul în scandalul vaccinurilor COVID-19. „ Florin Cîţu ne-a spus: cumpărăm atâtea că am spus eu”

Reprezentanții USR-ului nu au ezitat o clipă și au început să se apere în scandalul vaccinurilor COVID-19. Liderul interimar al USR, Cătălin Drulă a declarat că premierul de la acea vreme, Florin Cîţu şi-a asumat această achiziţie.

Cum se apără USR-ul în scandalul vaccinurilor împotriva coronavirusului.

”Transformaseră Ministerul Sănătăţii într-un notar care semna comenzile cu vaccinuri negociate de Cîţu”, a mai spus Drulă, arătând că a asistat la discuţia din şedinţa de Guvern pe această temă.

a afirmat, întrebat cine este vinovat pentru achiziţia de vaccinuri: ”Florin Cîţu”. ”Era premierul unde CNCAV-ul cu vaccinuri era la el, ei transformaseră Ministerul Sănătăţii într-un notar care semna comenzile cu vaccinuri negociate de Cîţu. (..)

Florin ne-a spus: Am eu, Ursula, suntem în alte legături, cumpărăm atâtea că am spus eu. El şi-a asumat. Noi aveam un interval minim şi maxim, el a luat la maxim vaccinurile, pe acel interval, pe un poker, cum face cu toată cariera lui politică, aruncat aiurea, dar era premier”, a comentat Drulă.

De asemenea, în acest moment a mai zis că Florin Cîţu miza pe o campanie de vaccinare foarte mare şi voia să îşi lege succesul de asta. Ioana Mihăilă s-a chinuit foarte mult să vândă din ele pe mecanismul de vânzare, ca să nu pierdem banii, ceea ce ar trebui să facă şi ministrul Rafila.

În şedinţa de Guvern ştiu explicit că am asistat la discuţia asta (..) şi Cîţu a spus, hai să spun în engleză, ca să înţeleagă şi el: ”It s on me, adică eu am făcut-o. Nu are nici partea de asumare”, a explicat Drulă la emisiunea Talk News de la Profit News TV.

Fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă a afirmat și ea că în timpul mandatului său, de câte ori s-au aprobat noi comenzi de vaccinuri anti-COVID, a decis să se comande numărul minim pe care acordurile îl permiteau.

“În mandatul meu, surplusul de Pfizer şi Moderna a fost vândut la timp (…) iar banii au intrat în bugetul statului. E adevărat, e foarte multă muncă. Şi ştim cu toţii că domnul ministru se simte mult mai confortabil prin fotoliile televiziunilor, în faţa camerelor, decât la biroul din minister”, a susţinut Mihăilă.

“PSD, unul dintre groparii campaniei de vaccinare, începe din nou să facă vâlvă încercând să acopere furtuna de incompetenţă şi lene care se aude de la multe străzi distanţă dinspre sediile ministerelor”, a afirmat aceasta într-o postare pe Facebook

Ea a susţinut că actualul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, “cu securea celor peste 1 milion de vaccinuri expirate pe care le putea vinde sau dona deasupra capului, se străduieşte să arunce vina în altă parte”.