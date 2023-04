Cum se calculează, de fapt, media fără teză. Formula exactă

Cum se calculează, de fapt, media fără teză. Din anul școlar 2022-2023, elevii din România au intrat într-o nouă ”eră” a învățământului. Au dispărut semestrele și, poate cel mai important, nu mai există nici tezele obligatorii.

Cum se făcea media cu teza până la dispariția lucrării de final de semestru

În anii trecuți, majoritatea elevilor erau stresați de perioada apropierii tezelor. Această testare avea o importanță majoră asupra mediei finale cu care se încheia semestrul. . Se aplica similar pentru toate materiile unde se susținea teza.

Indiferent de materie, nota de la teză reprezenta un sfert din media finală. Cei care voiau să afla media finală aveau de parcurs următorii pași. Primul: trebuiau să calculeze media notelor fără teză. Apoi, intra în schemă formula de calcul cu teză.

Media cu teza la disciplinele la care ultima exista se afla prin calcul mediei aritmetice a notelor din catalog, cu doua zecimale exacte, fără rotunjire, înmulțită cu 3, adunată cu media la teză și împărțit la 4.

Să luăm exemplul unui elev care avea, la o disciplină, notele: 7,9,9,8 și 10 + 8,5 în teză. Cum aflam media fără / cu teză.

1. Adunăm notele: 7+9+9+8+10 = 43

2. Facem media notelor: 43/5 = 8,6

Pasul 2: Calculăm media notelor cu teza. Media notelor cu teza se face printr-un procedeu simplu și se calcula ușor de către oricine.

1. Înmulțim media notelor cu 3: 8,6 (media notelor) x 3 = 25,8

2. Adăugăm teza la nota de mai sus și împărțim la 4: (25,8 + 8,5) / 4 = 8,57 (media cu teza).

Cât reprezenta teza din medie

În anii anteriori, erau destul de mulți elevi care nu puneau mare baza pe teza de final. Făceau o mare eroare, întrucât aceasta avea o importanță deosebită. Mai exact: teza reprezenta un sfert (25%) din nota finală.

Cum se încheie media la o singură disciplină în anul școlar 2022/2023

Așadar, cum se calculează media fără teză? Ei bine, în anul școlar 2022-2023, odată cu dispariția tezelor, o noutate absolută este sistemul de notare. Astfel, le fiecare disciplină, profesorul este cel care hotărăște numărul de note pe care îl va acorda.

El are însă o condiție de care trebuie să țină seama. E vorba de regula ”N+3”. N reprezintă numărul de ore pe săptămână la respectiva materie pe care îl are o clasă de elevi. De exemplu, un elev care are 3 ore de matematică, va trebui să aibă minimum 6 note pe parcursul anului.

La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie o singură medie. Ea este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului, se arată în noul regulament.

Cum se calculează media anuală generală

În ceea ce privește media anuala generală, aceasta se calculează ca medie aritmetică, cu doua zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare.

Foarte important! Elevii scutiți de sport trebuie să fie prezenți la orele de educație fizică. Lor nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la aceasta disciplină în anul în care sunt scutiți medical.

Cum se face media calificativelor în învățământul primar

Noua organizare a anului școlar a adus modificări și la clasele I-IV. Pentru elevii din învățământul primar se stabilesc calificative anuale la fiecare disciplina de studiu.

Acest calificativ pe disciplină se stabilește astfel: se aleg două calificative cu frecventa cea mai mare, acordate în timpul anului școlar. Apoi, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativa, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative, în baza următoarelor criterii:

a) progresul sau regresul elevului;

b) raportul efort-performanță realizată;

c) creșterea sau descreșterea motivației elevului;

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.

În învățământul primar, calificativele anuale la fiecare disciplină se consemnează în catalog de către învățătorul /institutorul/ profesorul pentru învățământul primar/ profesorul de specialitate. De asemenea, calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învățători/ institutori/ profesorii pentru învățământul primar.

Calculator medii pe discipline

În mediul online există mai multe site-uri unde elevii pot încerca să-și calculeze media. Vă prezentăm . Tot ce aveți de făcut este să introduceți materiile și notele. De restul se ocupă un program gata să vă ofere un răspuns exact. Așadar, stați fără grijă, aveți calculator medie teză, unul care face calcul medie fără teză, note mari e tot ce vă dorim.

Cum se rotunjește legal, de fapt, media elevului

Înainte de debutul anului școlar 2022-2023, secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat modalitatea de calcul pentru mediile anuale la discipline, respectiv . El a arătat și modul în care se rotunjește, legal, o notă sau o medie. Așadar, cum se face evaluare fără teză și cum se rotunjește legal?

Oficialul a dat exemplul unui elev cu 3 ore de matematică pe săptămână. Acesta va avea minim 6 note pe tot anul. Dacă, de exemplu, adunăm cele 6 note și obținem un total de 58, atunci media la matematică va fi rezultatul împărțirii lui 58 la 6, adică 9,66. Acesta se rotunjește la 10, spune secretarul de stat pentru .

În schimb, la medii se procedează diferit. O medie are două zecimale, la fel ca până acum. Un elev cu media 9,46, la final de an nu va primi 9,00. În mod similar, nici o medie de 9,87 nu se rotunjește la 10,00, a precizat secretarul Sorin Ion. “Rotunjirea la care se referă alineatul 4 este rotunjirea unei medii anuale generale de 9,458 la 9,46, adică intră în discuție a treia zecimală”, explică acesta.