Cum se dădeau şpăgile la arbitri: “Inclusiv la Steaua – Dinamo!”

. Cele două puteri ale Ligii I se acuză reciproc de jocuri necurate și prezintă faze din timpul partidelor în care arbitrii nu au fluierat conform regulamentului. Porumboiu este la curent cu scandalurile din Liga I și a rememorat probleme asemănătoare din trecut.

Alexandru Tudor, un arbitru curat

“A arbitrat un meci la Brașov cu Ceahlăul, l-a făcut varză și i-am dat o notă mică, i-am făcut un raport, am avut o discuție cu el. Și la următorul meci a arbitrat la Foresta cu Steaua și a arbitrat perfect.

Au mai fost situații, eu cu Tudor am fost vinovat, doar și numai doar că nu a scris ce trebuia scris în raportul de arbitraj la CFR cu U Cluj, iar așa ca o ironie a sorții, după acel meci, meciul decisiv cu Sportul a fost delegat tot Tudor.

Pentru mine Tudor e în afara oricărei bănuieli. Acolo a fost ceva, a intervenit după aceea, după ani de zile am înțeles că au intervenit la fel. Eu nu îl acuz de nimic, dar tu faptul că declari că ai fost la Mureșan și ce candelavre are, e o treabă”, a spus Adrian Porumboiu.

Porumboiu raporta la FRF cazurile de mită

Nici în trecut, centralii nu aveau viață ușoară. Adrian Porumboiu a povestit două situații distincte din cariera lui de arbitru în care a fost nevoit să raporteze la federație cluburile care îl abordau înainte de meciuri.

“Imediat după ce erau toate oalele sub presiune. S-au întâmplat multe, fac parte dintr-un capitol care va urma. Eu spre deosebire de perioada în care eram arbitru, să fiu foarte sincer, eram foarte vehement pe corupție.

Au fost foarte multe, vă dau două exemple. Se juca Baia Mare cu Jiul Petroșani. Au venit cei de la Petroșani cu 200.000, 100.000 pentru tușari și 100.000 de lei pentru mine. Am anunțat imediat federația, pe toată lumea.

A doua zi toate consiliile județene au ținut o ședință de mare amploare. La un meci Dinamo – Steaua, m-au căutat cei și de la Dinamo și de la Steaua, am anunțat federația, le-am spus că m-au căutat unii și alții.

Le-am zis și de ce. Mi-au zis să vorbesc mai încet. Deci eu niciodată și au fost multe cazuri, am anunțat. Eu anunțam treaba asta și mi-am creat nu doar o aură dar și o posibilitate să îmi văd de treabă. După când am intrat ca finanțator nu am fost la fel de intransigent și asta a fost o slăbiciune de a mea”, a declarat Adrian Porumboiu.

Porumboiu despre presiunea centralilor