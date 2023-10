CFR Cluj îl contrează pe Gigi Becali: “Noi n-am câştigat meciuri din penalty-uri eronate!”

Echipa lui Mandorlini a câștigat cu 3-0 într-un meci în care oaspeții nu au reșit să își impună jocul. În urma acestui rezultat, CFR a ajuns la 25 de puncte în campionat, cu unul mai puțin ca FCSB.

CFR e la un punct în spatele liderului

“Eu nu știu cum a fost în anii trecuți. Știu că acum nu se întâmplă, am garantat, s-a și demonstrat, sper că suntem și verificați din tot sufletul. Se întâmplă anumite lucruri și îți pui semne de întrebare.

ADVERTISEMENT

Nu sper decât ca la un moment dat să se afle adevărul. Pentru că există situații care sunt greu de înțeles. Din punctul nostru de vedere ce nu mi-a plăcut să mi se facă nu fac nici altuia.

Consider că am vorbit prea mult de arbitraj în ultima vreme. Fac așa mea culpta. M-am trezit că am intrat în acel joc în care am considerat că e nevoie că trebuie să contracarez acuzațiile care veneau”, a spus Cristian Balaj.

ADVERTISEMENT

Echipa aflată pe primul loc a atras atenția asupra faptului că arbitrajele curg în favoarea rivalilor din Cluj. CFR, la rândul ei, se apără și neagă orice fel de acuzație. FCSB și CFR sunt despărție de un punct în clasament și sunt egale la golaveraj. Ambele sunt la +13.

FCSB și CFR au cele mai bune atacuri din campionat

“Faptul că unii țipau, strigau și creau presiune contra arbitrilor. S-a și demonstrat că nu reușesc să facă față. Așa că am încercat să contrabalansez balanța. Atunci când am considerat că există argumente, chiar dacă ele au fost în dezavantajul nostru, am recunoscut ca dacă e ținere trebuie penalty la meciul cu Petrolul.

ADVERTISEMENT

Am încercat de fiecare dată să scot în evidență că lucrurile nu sunt chiar așa cum le prezintă unii, care, subiectiv, crează o presiune artificială asupra arbitrajului. Avem acea meteahnă de a face presiune asupra arbitrilor.

M-am trezit intrând în acest joc total neplăcut. Nu e potrivit să vorbim atât de mult de arbitraj. Nu am făcut-o decât din dorința de a scoate în evidență că lucrurile nu stau așa cum s-au prezentat în trecut.

Nu cunosc, dar știu că am analizat dup 2016 și lucrurile nu stăteau chiar așa cum au fost prezentate de o parte a presei. Noi nu am câștigat niciun joc din penalty-uri acordate eronat”, a completat Cristian Balaj.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este în direct și exclusiv pe FANATIK.RO. Emisiunea apare în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.