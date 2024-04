Cum se descurcă Pepe cu trei copii. Artistul a câștigat custodia fetițelor după divorțul de Raluca Pastramă

Pepe a vorbit despre actuala lui viață de după divorțul de Raluca Pastramă. În prezent, interpretul este tată a trei copii. Are un fiu cu Yasmine Pascu și două fiice din mariajul cu Raluca Pastramă, pentru care are câștigată custodia.

Ce spune Pepe despre rolul de tată a trei copii

Ionuț Nicolae Pascu pe numele real pare un om împlinit la cei 44 de ani, după ce în trecut s-a confruntat cu două despărțiri dureroase. Prima oară de Oana Zăvoranu și a doua oară de Raluca Pastramă. În momentul de față, apele nu mai sunt tulburi și aflați că artistul se pregătește de nuntă, în vară.

Pepe a purtat un proces de divorț complicat în urmă cu peste 10 ani, cu Oana Zăvoranu și ulterior cu Raluca Pastramă. Mai mult, aceasta din urmă l-a acuzat și de violență fizică. Dincolo de aceste disensiuni, Pepe a mărturisit că el și fosta Psoție au căzut de comun acord, chiar înainte de încheierea oficială a despărțirii, ca fetițele, Rosa și Maria, să rămână sub custodia lui.

Chiar dacă mare parte din timp petrec acasă la tatăl lor, Între timp, de când Pepe s-a recăsătorit, Rosa și Maria au creat o relație armonioasă și cu Yasmine Pascu, dar și cu fratele lor vitreg.

”Am fost întrebat cum fac când le iau în vizită și m-am simțit cumva așa… că nu le iau în vizită. Cine mă cunoaște foarte bine, știa (n.r. că domiciliul fetițelor e la el). Nu am stat să dau un comunicat de presă din asta și nici nu cred că asta era subiectul.

A fost din start o chestiune asumată, adică din momentul în care am zis la divorț, acum trei ani, că vor rămâne copiii la mine, nu că am zis așa, așa s-a hotărât, așa am primit și propunerea din partea fostei. Așa a fost să fie.

Nici nu aș fi acceptat altfel decît dacă pierdeam într-o instanță. Ea (n.r. fosta) mi-a propus. Așa sunt actele făcute la notariat. Sunt mai bine copiii, eu am multă grijă de copii, am avut întotdeauna”,a explicat Pepe la XtraNight Show, potrivit

În fiecare săptămână Rosa și Maria se văd cu Raluca Pastramă și petrec chiar și câte 5 zile alături de ea. Pepe a punctat că nu a existat o săptămână până acum ca fetițele să nu interacționeze cu cea care le-a adus pe lume.

”Am avut și cred eu că ne putem înțelege destul de civilizat în așa fel încât copiii au mers săptămânal la ea. Au mers și în weekend. Acum, au fost perioade în care au fost și cinci zile pe săptămână, și două zile, dar nu au fost săptămâni în care să nu se ducă”, a mai detaliat Pepe.

Când îmbracă Pepe costumul de mire a treia oară

Pepe a cerut-o în căsătorie pe Yasmine în 2022. În același an, cei doi au mers în fața stării civile și și-au spus ”Da!” pentru totdeauna. La aproape doi ani de la acest eveniment, O listă de 300 de invitați este așteptată.