Pepe, dezvăluiri despre educația fiicelor sale din mariajul cu Raluca Pastramă: ”Comunicarea există strict pentru copii”

Pepe, dezvăluiri despre educația fiicelor sale din mariajul cu Raluca Pastramă. Gazda emisiunii Te cunosc de undeva este mândru de familia pe care a format-o de când a apărut în viața sa a treia soție, Yasmine Ody.

Pepe, detalii despre creșterea fetelor sale, după divorțul de Raluca Pastramă. Ce a scos la iveală prezentatorul de la Antena 1

Pepe a oferit detalii despre , după divorțul de Raluca Pastramă. Ce a scos la iveală prezentatorul de la Antena 1. Cântărețul a dezvăluit de ce Maria și Rosa au rămas să crească în locuința sa, unde locuiesc de la venirea pe lume.

Îndrăgitul artist este foarte implicat în educarea micuțelor care sunt foarte cuminți și silitoare. În plus, îl fac mândru și când vine vorba de sporturile pe care le practică în afara orelor de la școală. Vedeta are numai cuvinte de laudă pentru ele.

„În principiu, în ceea ce privește acordul parental, ne informăm și luăm deciziile cele mai bune pentru copii, iar eu consider că am făcut acest lucru până acum și, dacă au mai existat păreri diferite, am încercat cât am putut, pe cale amiabilă, să le rezolvăm.

Comunicarea mea cu Raluca există strict pentru copii și se desfășoară cât se poate de civilizat și de sec, în același timp. Au existat și momente când nu am ajuns la un numitor comun sau când am avut păreri total opuse”, a declarat Pepe într-un interviu pentru revista .

Pepe, fericit și împlinit în plan personal

Pepe se declară fericit și împlinit pe plan personal, chiar dacă a trecut prin două mariaje care au eșuat. Prima oară a fost căsătorit cu actrița Oana Zăvoranu și a doua oară cu Raluca Pastramă cu care are două fete superbe.

Cunoscutul prezentator TV a lăsat în urmă trecutul și se concentrează pe lucrurile din prezent. Cântărețul este binecuvântat cu o familie unită alături de a treia , Yasmine Ody, care i-a dăruit un băiat, care acum are 2 ani.

„În momentul de față, suntem extrem de relaxați și de fericiți cu lucrurile echilibrate din viața noastră, suntem bine toți, iar eu sunt tare mândru de tot ceea ce înseamnă evoluția și creșterea copiilor.

Și în carieră lucrurile merg foarte bine, așa că tot ce îmi mai doresc este să fim sănătoși și să ne bucurăm de toate momentele astea frumoase împreună”, a mai spus Pepe, în același interviu.