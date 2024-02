Cum se încheie mediile la finalul anului școlar 2023 – 2024. Modul de calcul

Anul școlar 2023-2024 nu vine cu schimbări mari în ceea ce privește modul de încheiere a mediilor elevilor, față de anii trecuți. La începutul lunii septembrie 2023, Ministerul Educației a transmis către toate inspectoratele școlare cum vor fi notați elevii. Dar și cum se vor încheia mediile în anul școlar 2023 – 2024. Iată toate informațiile necesare în materialul următor!

Cum se încheie, de fapt mediile

Cum se încheie mediile la finalul anului școlar 2023 – 2024. La fiecare început de an școlar, elevii se întreabă cum se vor calcula mediile la o materie. Mai ales că în ultimii ani au avut loc modificări mari. pe data de 9 martie 2023. Atunci se stabilea că elevii vor avea tot 5 module, despărțite de 5 vacanțe.

Noul an școlar a început pe 11 septembrie 2023. Se va termina pe data de 21 iunie 2024, conform structurii publicate în Monitorul Oficial. Drept urmare, oficialii din Educație au și câteva recomandări în ceea ce privește notele primite de elevi. Până la finalul anului calendaristic 2024, profesorii trebuie să acorde calificative după următorul plan:

câte 2 note/ calificative la disciplinele cu 1 oră pe săptămână/2 ore pe săptămână, iar una dintre note trebuie să fie acordată în urma unei evaluări scrise.

câte 3 note note/ calificative la disciplinele cu mai mult de 2 ore pe săptămână, dintre care o notă trebuie să fie dată în urma susținerii unei evaluări scrise.

Cum se încheie, de fapt mediile? Astfel, la finalul anului școlar 2023-2024, la fiecare disciplină de studiu sau modul se va încheia o singură medie, calculată din numărul de ore acumulate, prin rotunjirea mediei aritmetice la cel mai apropiat număr întreg. Spre exemplu, la o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se va face în favoarea elevului, potrivit calendarului Ministerului Educației.

Cum se calculează media generală în anul școlar 2023 – 2024

Media generală în anul școlar 2023-2024 se va calcula tot în același mod cu calculul mediei la o materie. De precizat că elevii trebuie să aibă cel puţin trei note mai mult decât numărul de ore pe săptămână la o materie. Doar în acest mod li se vor putea încheia mediile la materiile respective.

În ceea ce privește media generală în anul școlar 2023-2024, nu se mai face rotunjire către cel mai apropiat număr întreg. Așadar, media generală a elevilor va rămâne cu două zecimale, indiferent care sunt acestea.

Se va face rotunjire doar dacă se obține un rezultat cu mai multe zecimale. Spre exemplu, o medie de 9,458 va fi automat o medie de 9,46. În anii trecuți de studiu nu era prevăzută această rotunjire.

„Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare. Media are doua zecimale ca până acum. O medie de 9,46, la final de an, nu se rotunjește la 9,00, cum nici o medie de 9,87 nu se rotunjeste la 10,00”, se arată în actul normativ prezentat de Ministerul Educației.

„Rotunjirea la care se refera alineatul 4 este rotunjirea unei medii anuale generale de 9,458 la 9,46, adica intra in discutie a treia zecimala. Doua zecimale inseamna ca nu facem prin trunchiere, pentru ca trunchiere înseamna că, de la a doua zecimala, restul le tai. Rotunjirea inseamna ca, asa cum spuneam, daca ai media 9,458 va fi media 9,46.”, a mai declarat Sorin Ion.

Cum se face media calificativelor în ciclul primar

Potrivit reglementărilor stabilite de Ministerul Educației, calificativul la fiecare disciplină din ciclul primar se stabilește în următorul mod: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate pe tot parcursul anului școlar, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei respective. Astfel, cadrul didactic va alege unul dintre cele două calificative.

De precizat că nu se poate opta pentru un calificativ anual decât unul pe care copilul îl are deja la finalul anului școlar. Drept urmare, dacă copilul are calificativele s si fb, cadrul didactic îi poate încheia media anuală doar s sau fb. În plus, dacă el primește fb si apoi s, se înregistrează un regres, iar media finală va fi s. De asemenea, dacă elevul are i, fb, fb, media va fi fb, adică calificativul cu ponderea cea mai mare.

Cum poate fi calculată media anuală pentru elevii scutiți de sport

În ceea ce privește media anuală pentru elevii scutiți de sport, aici situația stă cu totul altfel. Acestor elevi nu li se dă note pe tot parcursul anului școlar și nici nu li se va încheia media la această materie. La rubrica Educație fizică din catalog va fi trecut ‘Scutit de efort fizic, în baza…’, demonstrând cu documentul medical, numărul și data de eliberare a acestuia.

Când se dă Evaluarea Națională 2024

Evaluare natională 2024 va avea loc în perioada 25-28 iunie 2024, conform calendarului publicat în Monitorul Oficial. Astfel, prima probă, cea la Limba Română se va desfășura pe 25 iunie, iar proba la Matematică este programată să se dea pe 27 iunie. De asemenea, elevii claselor a VIII-a încheie cursurile pe 14 iunie 2024.

Când are loc repartizarea la liceu 2024

Elevii care termină clasele gimnaziale și vor să dea admitere la liceu, trebuie să știe că înscrierile la liceu 2024 încep pe 11 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 24 iulie, potrivit calendarului întocmit de Ministerul Educației. Absolvenții clasei a VIII-a vor putea completa opțiunile în fișele de înscriere pe 11-12 iulie și 15-22 iulie 2024.

„Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională”, aceasta fiind calculul mediei de admitere la liceu, conform Ministerului Educației.

Când începe anul școlar 2024 – 2025

și și va avea o durată de 36 de săptămâni. Elevii vor încheia cursurile la data de 20 iunie 2025. Așa se arată în documentul oficial publicat Monitorul Oficial. Prima vacanță va fi planificată în perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2024.

Vacanța de iarnă va fi în perioada 21 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025. Elevii revin la cursuri pe 8 ianuarie 2025. Vacanța mobilă va fi luată de „inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie— 2 martie 2025”.

Următoarea vacanță va fi programată în 18 aprilie – 27 aprilie 2025. Cea de vară va fi între 21 iunie 2025 – 7 septembrie 2025. „Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 aprilie 2024, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia”, se precizează în ordinul dat de Ministerul Educației.