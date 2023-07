Cum se menține în formă Florentina Opriș la 55 de ani. Dieta care nu a funcționat niciodată în cazul vedetei

Florentina Opriș are 55 de ani, însă nu își arată deloc vârsta. Vedeta, care a încercat numeroase diete de-a lungul timpului, a găsit rutina perfectă pentru un corp demn de invidiat. Ce mănâncă și ce face în fiecare zi?

Florentina Opriș are un stil de viață echilibrat

Una dintre ele a fost chiar postul intermitent, care din păcat nu a funcționat în cazul ei. Vedeta povestește că organismul său are o memorie, dar și un anumit metabolism.

ADVERTISEMENT

Drept urmare, postul intermitent nu i-a adus niciun beneficiu. Chiar și așa, ea a reușit să își construiască un stil de viață cât se poate de sănătos. Face mișcare în fiecare zi, iar uneori se plimbă chiar și o oră prin pădurea din Băneasa, atât dimineața cât și seara.

Nu doar că astfel de activități o ajută să se mențină în formă, dar și o și relaxează. La capitolul alimentație, Florentina Opriș Aceasta spune că are totuși grijă la ce mănâncă.

ADVERTISEMENT

Sunt perioade în care nu consumă deloc carne, dar și perioade în care mănâncă doar dulciuri. Acest lucru nu se întâmplă însă chiar atât de des. Oricum ar fi, pentru ea, cea mai importantă este cantitatea.

„Am momente când nu mănânc deloc carne sau când dulciurile devin parte din meniul meu, o parte sau de două ori pe lună. Îmi plac dulciurile, doar că acum nu mai simt nevoia să mănânc atât de mult dulce. Am învățat să nu îmi pun opreliști. Dacă simt nevoia mănânc, importantă e cantitatea”, a explicat vedete, pentru .

ADVERTISEMENT

Vedeta e mulțumită de kilogramele ei

În ceea ce privește kilogramele, Florentina Opriș spune că cel mai mult s-a îngrășat trei kilograme decât avea în mod normal. Iar atunci, era vorba despre anumite cauze emoționale.

Chiar dacă nu mai are greutatea de la 30 de ani, chiar și acum, vedeta e mulțumită. Spune că se simte bine și că nici nu s-ar vedea mai slabă de atât. Mai mult de atât, consideră că fiecare femeie are farmecul ei, indiferent de vârstă.

„Cel mai mult am avut trei kilograme peste greutatea normală. Asta s-a întâmplat acum mulți ani, din cauze emoționale, și nu am vrut să fac nimic, eu cred că organismul avea nevoie să se protejeze oarecum. După s-au dus.

ADVERTISEMENT

Acum nu mai am greutatea pe care o avem la 30 de ani, dar la 55 de ani, pe care i-am împlinit, am o greutate care zic eu că se potrivește vârstei mele. Nu m-aș mai vedea acum atât de slabă și atât de preocupată de asta, pentru că fiecare vârstă are farmecul ei, chiar dacă ai un kilogram sau două în plus”, a mai adăugat ea, pentru sursa citată.