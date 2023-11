De ce divorțează, de fapt, Ștefan Stan: “De acolo au pornit divergențele”

Ștefan Stan și-a deschis sufletul în fața noastră și a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre divorț. După ce în ultimele zile s-a discutat mult despre despărțirea dintre artist și soția sa, interpretul a povestit cum stau lucrurile, de fapt. Celebrul artist a demontat toate speculațiile lansate în ultima perioadă și a vorbit deschis despre motivele separării.

Ștefan Stan, dezvăluiri despre divorțul de soția sa, Simona: “Am ales să mergem pe drumuri separate”

După ce au apărut tot felul de speculații legate de divorțul dintre artist și soția lui, Ștefan Stan spune adevărul. Se pare că decizia separării a fost una comună. Iar cei doi fac tot ce le stă în putință pentru ca celor două fiice să nu le lipsească nimic.

“Nimeni nu se desparte pentru că e fericit. Nimeni nu face lucrul acesta. Noi suntem fericiți că am ales să mergem pe drumuri separate. Am ales să facem asta și să avem grijă de 2 copii minunați, creați din iubirea noastră.

Lor nu le lipsește nimic, au toată atenția părinților. Mai puțin a mea, fizică, dar vorbesc cu fetele mele mereu pe videocall. Merg la ele în permanență. Toată lumea își dă cu părerea, am văzut că s-au speculat multe lucruri. Era cineva care spunea că eu merg doar o dată la 2-3 luni să-mi văd familia.

Până în Germania sunt 2000 km. Cu mașina faci aproximativ 17-20 de ore, fără oprire, e foarte dificil. Plus că te mai oprești, obosești. Nu îmi permit să fac asta tot timpul pentru că am de muncă, am contracte pe care trebuie să le onorez. Eu sunt un om de onoare, nu am tras țepe și nu am făcut prostii”, a declarat în exclusivitate Ștefan Stan pentru FANATIK.

Ștefan Stan mărturisește: “Fiicele mele nu vor trăi din pensia alimentară”

Indignat , cântărețul a dorit să lămurească și situația financiară din familia sa. Artistul spune că atât el, cât și Simona sunt extrem de implicați, cele două fetițe fiind pe primul loc. În plus, Ștefan Stan spune că va avea întotdeauna grijă ca fiicelor lui să nu le lipsească absolut nimic.

“Ceea ce spune lumea, că nu îmi ajut financiar familia, mi se pare o mizerie. Nu a existat niciodată separare din punct de vedere financiar la noi. Tot ce am făcut eu, ea a știut și invers.

Toate punctele financiare le-am discutat deja. Se va stabili o pensie alimentară de către statul german, dar este irelevantă pentru noi. Fetele mele nu vor trăi din pensie alimentară. Eu am grijă să nu le lipsească absolut nimic. Și când spun lucrul acesta, mă refer inclusiv la Simona. Sacrificiile sunt din ambele părți. Dacă unul dintre noi are nevoie de sprijin de orice natură, sunt unul alături de celălalt.

Am ajuns la concluzia că noi doi funcționăm mult mai bine ca prieteni. Căsnicia, din punctul meu de vedere nu este pentru toată lumea. Decizia a fost luată de comun acord.

Noi nu ne-am căsătorit pentru că am avut nevoie unul de celălalt. Nici nu ne-am căsătorit ca să facem copii și să ne placă lumea. Ne-am căsătorit pentru că a existat o dragoste greu de explicat în cuvinte. Iar rodul acestei iubiri sunt fiicele noastre, pe care le divinizăm”, ne-a mai spus îndrăgitul artist.

Motivele divorțului dintre Ștefan Stan și soția sa: “Au intervenit discuții”

Cu toate că cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, au rămas buni prieteni în continuare. Unul dintre motivele care au dus la separare este faptul că Ștefan Stan nu poate părăsi România pentru a se muta definitiv în Germania. Cu toate acestea, artistul are o afacere acolo, împreună cu nașul fetițelor.

“Au intervenit diferite discuții, ea și-a dorit foarte mult ca eu să vin în Germania. Eu nu am putut să fac lucrul acesta. și eu nu pot să fac lucrul acesta. Nu simt că țara aceea ar fi pentru mine. Ca fetele mele să crească și să aibă o educație acolo, da.

Și cred că acesta a fost startul, de acolo au pornit divergențele între noi. Dar noi am făcut împreună cu nașul fetelor o cafenea acolo. E un bistro unde lumea mănâncă preparatele gătite de Simona. Ne-am gândit că acela ar fi un venit suplimentar față de ceea ce fac eu.

Sărbători pentru mine nu mai există de ceva vreme. Îmi place să văd la alții. Nu sunt genul acela de artist care să mimeze fericirea lângă brad cu cineva, doar să dau bine la public. Eu am de muncă. Iar Crăciunul este pentru copiii mei, să se bucure de tot, trebuie să trăiască magia aceasta”, a mai declarat Ștefan Stan pentru FANATIK.