Cum se simte Florin Vasilică după patru operații la coloană: “Am considerat că trebuie să o las așa”

Florin Vasilică a suferit patru operații la coloană și mai urmează și altele. Interpretul de muzică populară s-a retras din viața publică în ultima vreme, din cauza problemelor de sănătate.

Starea de sănătate a lui Florin Vasilică, după patru operații la coloană

Din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut în ultima vreme, Florin Vasilică a decis să se retragă din viața publică. Până acum, a suferit patru intervenții la coloană și urmează și altele.

ADVERTISEMENT

Cu toate că nu este o perioadă ușoară pentru artist, acesta a anunțat că nu va renunța la concerte și evenimente și că acestea vor avea loc în continuare.

“Eu de câteva luni de zile m-am cam retras din viața publică. Am considerat să început un pic mai ușor cu aparițiile în public. În primul rând, din cauza unei probleme de sănătate și în al doilea rând că așa am simțit eu.

ADVERTISEMENT

Sunt cunoscute problemele, am avut patru intervenții la coloană mai urmează să fac și altele. Cu evenimentele și spectacolele nu am renunțat. Am considerat că trebuie să o las așa pentru că luna viitoare fac 40 de ani.”, a declarat Florin Vasilică la Antena Stars.

Cum petrece Florin Vasilică Floriile

Florin Vasilică își sărbătorește astăzi ziua de nume, însă nu obișnuiește să organizeze petreceri mari atunci când sunt astfel de ocazii. Artistul petrece acasă, alături de familie. Fiul său este acasă și va petrece alături de el, după care va ieși cu prietenii seara.

ADVERTISEMENT

“Ca de obicei, eu nu prea pun accent atunci când este ziua mea de nume sau ziua mea de naștere. Suntem o familie, suntem acasă. Îl am și pe băiatul meu de Florii. Stăm în familie.

A fost și mama mai devreme pe la mine. Și ea este Florina. Florin o să iasă cu prietenii diseară și o să se cinstească și ei. Noi vom sta în familie, ca de obicei”, a mai declarat Florin Vasilică, potrivit .

ADVERTISEMENT

Interpretul de muzică populară a aflat de la medici că suferă și de sacroileită, inflamație a articulațiilor din spatele șoldului, . Chiar și atunci, Florin Vasilică a urcat pe scenă pentru a-și onora contractele.

ADVERTISEMENT

Cu mult timp în urmă, fiul regretatului Liviu Vasicilă a avut probleme și la plămâni. În 2008, a suferit o intervenție chirurgicală, dar a urcat pe scenă după doar câteva săptămâni.