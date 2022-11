Florin Vasilică trebuie să se opereze urgent, dar el merge la cântări: ”Șoldurile sunt vraiște”

Cântărețul Florin Vasilică, fiul regretatului artist Liviu Vasilică, cu o carieră de peste 18 ani la cârma Grupului Teleormanul, trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate. A suferit de-a lungul timpului intervenții la plămâni, dar și la coloana vertebrală. De puțin timp, însă, a aflat de la medici că suferă de sacroileită, inflamație a articulațiilor din spatele șoldului.

Florin Vasilică, pe mâna medicilor pentru o intervenție la nivelul șoldurilor

Îndrăgitul artist de muzică populară, deși a trecut prin mai multe intervenții atunci când spatele îi dădea bătăi de cap, declară în exlusivitate pentru FANATIK că niciodată nu și-a dezamăgit fanii. Și la bine, dar mai ales la rău, , asta și pentru că, au responsabilitatea de a-și întreține familiile.

”Am făcut multe intervențiu. Coloana era făcută vraiște, șoldurile le am vraiște. Acum trebuie să mă duc la control să vedem dacă nu e necesară încă o operație acum. Ar fi prima dată la șolduri. Eu am o sacroileită, mi s-au inflamat articulațiile din spații ale șoldului. Este o afecțiune a cărei cauze nu se determină. Anumiți medici mi-au spus că e posibil ca problemele cu coloana să fi dus la o presiune mult mai mare șolduri.

Vreau să mă duc cât mai repede să vedem, pentru că la sfârșitul lunii plecăm. Avem concerte în Arabia Saudită. Vreau să fac deplasarea respectivă fără probleme, pentru că e cu escală, cu ore multe de zbor. După concert imediat plecăm la aeroport, venim în România, aterizăm dimineața și de acolo luăm duba noastră mare și o să plecăm la Câmpia Turzii să concercăm de ziua românilor. De aceea mă duc acum la un control să mă mișc, să nu stau stresat”, a dezvăluit pentru FANATIK, Florin Vasilică.

”Astăzi mă operez, mâine mă externează”

Întrebat de reporterul FANATIK cât de grea este operația, dar mai ales recuperarea, Florin Vasilică mărturisește: ”Intervenția fi de genul: astăzi mă operez, mâine mă externează. Dar până la acel concert mai avem alte evenimente în România.

Eu voiam de vreo trei săptămâni să văd ce aș putea face în privința asta, dar mi-a plecat doctorul în concediu. Numai mie mi se întâmplă. La mine zici că stă cineva acolo sus și zice – hai să i-o dăm pe asta greșit. Mi-am făcut programarea la control, dar abia acum urmează să merg”, a punctat fiul lui Liviu Vasilică.

Urgentează operația și din cauza durerilor care îi dau bătăi de cap

Problemele la coloană au degenerat și i-au afectat și șoldurile, iar îndrăgitul artist spune că și mersul îl are mai greoi. Partea cea mai dificilă este deplasarea cu mașina, dar, duba de concert mai înaltă îl ajută foarte mult. În discuție, e mai greu și riscă să se închidă magazinele.

Dar, nimic nu-i stă în cale, mai ales că pe umerii lui sunt responsabilitatea întreținerii propriei familii, dar și a celor care fac parte din Grupul Teleormanul. Așa cum după operația la plămâni din 2008 a revenit pe scenă numai după trei săptămâni, așa asigură artistul că o va face de fiecare dată.

”Merg puțin mai greu. Pe piciorul stâng calc mai greu și mă deranjează când urc scări. Mai greu puțin cu orele multe în mașină. Am noroc că mașina de evenimente este înaltă și nu trebuie să mă mai las în jos. La cea mică, ca o glumă, până mă așez eu pe scaun, se închid magazinele (n.r. râde).

Dar evenimentele le onorăm cu drag, mai ales că eu am responsabilitate atât pentru mine și familia mea, cât și pentru toți cei din grupul meu. Dacă nu muncesc eu, ei nu încasează. Și în 2008 am avut probleme de sănătate, m-am operat la plămâni. Și atunci am avut probleme de sănătate, dar la două săptămâni de la operație și la o săptămână de la externare am plecat la trei evenimente” a mai precizat solistul Grupului Teleormanul pentru FANATIK.

De ce nu vrea Florin Vasilică să-i calce băiatul pe urme?

După 18 ani de carieră la conducerea Grupului Teleormanul, și încă mulți ani alături de Liviu Vasilică pe vremea când trăia, l-au pus pe îndrăgitul artist de muzică populară în fața multor situații prin care nu și-ar dori să treacă unicul lui fiu. Doua generații sacrificare par suficiente pentru solist.

Florin Vasilică susține că lumea artistică, dar mai ales cea în care profesează el este plină de răutate. Mult mai multă decât a văzut la alți prieteni pe care îi are în celelalte genuri cu care a interacționat, mai ales din postura de producător muzical.

”El ar vrea, a și mers cu mine pe la emisiuni și la evenimente private, dar nu prea mi-aș dori eu. Consider că e suficient că două generații din familia noastră s-au sacrificat și nu l-aș mai arunca și pe el. Se știe, lumea muzicii populare, deși ar trebui să fie probabil cea mai curată și cea mai plină de moralitate, e plină de răutate.

Eu mă înțeleg mai bine cu mai mulți cântăreți din muzica moderna decât cu cei de la muzică populară. De aceea, nu aș vrea să treacă și el prin ce am trecut eu de când a murit tata. El acum e student, este cu calculatoare. El și-ar dori și cu muzica, dar eu i-am zis măcar să abordeze alt gen”, a mai punctat, pentru FANATIK, fiul lui Liviu Vasilică .