Cum și-a surprins Florin Piersic soția de ziua ei de naștere. Momente emoționante pentru Anna Török

Florin Piersic și Anna Török sunt împreună de ani buni și se completează reciproc. De asemenea, marele actor are grijă ca din când în când să îți surprindă frumoasa soție.

Cum și-a surprins Florin Piersic soția de ziua ei de naștere

Așa s-a întâmplat și de ziua ei, sâmbătă, pe 10 decembrie. .

ADVERTISEMENT

Tot atunci, Anna Török a primit și ea volumul lansat de marele actor, iar momentul a fost unul cât se poate de emoționant.

Deși a fost alături de el cât timp a lucrat la carte, Florin Piersic spune că soția sa nu a citit-o încă și că de abia sâmbătă a primit-o, de ziua ei.

ADVERTISEMENT

”Soţia mea nu a citit cartea, abia a primit-o astăzi, dar ea ştie din poveştile mele tot ce e scris acolo. Astăzi este ziua soţiei mele, o zi specială”, a spus Florin Piersic, la lansarea cărții sale.

Actorul a povestit și cum i-a venit ideea să scrie o carte, precizând că tot ce se află în ea sunt doar povești din memorie și că nimic nu a fost programat.

ADVERTISEMENT

Florin Piersic spune însă că indiferent de succesul cărții sale, acesta este primul și ultimul volum pe care îl lansează. Cei care îl vor achiziționa vor putea afla detalii despre familia actorului, dar și despre marile sale regrete.

Florin Piersic, despre cartea lansată în acest weekend

Se pare că actorul și-a adorat mama și de asemenea, și-ar fi dorit ca părinții săi să trăiască mai mult, pentru a petrece mai mult timp cu ei.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el a vorbit și despre cel mai frumos capitol din carte, pe care îl recitește cu drag de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

”Sunt fericit că mă iubesc oamenii, însă mi-ar fi plăcut să trăiască părinţii mei, pentru că mama mea adorată a fost o sfântă. (…). Cel mai tare din toată cartea e că, într-o dimineaţă, trebuia să scriu finalul.

Şi am scris aşa: «sfârşit fără sfârşit». Am scris de ce am scris-o şi ce cred eu că s-ar putea întâmpla. ăla e capitolul cărţii care îmi place cel mai mult”, a mai povestit Florin Piersic, în exclusivitate pentru .

În cadrul evenimentului de sâmbătă au participat și alte personalități din lumea mondenă, dar și din lumea artistică. a fost la rândul său acolo.

De asemenea, la lansarea cărții au participat și Stela Enache, Medeea Marinescu, Iuliana Marciuc, dar și alte nume cunoscute.