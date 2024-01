Cum va arăta delegația română la Bruxelles după europarlamentare. „Azilul de lux” al PNL, restrâns pentru a face loc AUR

Alegerile europarlamentare din 2019 au fost cea mai severă înfrângere electorală din istoria PSD, partidul fiind la o distanță de mai puțin de 0,2% din voturi de a coborî pentru prima dată în istoria sa pe locul 3. Între timp, sondajele arată o cu totul altă realitate electorală, una în care numărul de locuri eligibile la care poate spera PNL este mult mai redus, ceea ce va determina „clubul pensionarilor de lux” ai PNL de la Bruxelles să se restrângă apreciabil, pentru a face loc radicalilor de dreapta de la AUR și SOS România.

Partidul Dianei Șoșoacă ar putea obține trei mandate la europarlamentare

În urmă cu cinci ani, scorul partidelor la europarlamentare era următorul: PNL – 27,00% (10 mandate), PSD – 22,50% (8 mandate), USR – 22,36% (8 mandate), Pro România – 6,44% (2 mandate), PMP – 5,76% (2 mandate) și UDMR – 5,26% (2 mandate). Ulterior, PSD a mai primit un mandat prin redistribuirea locurilor rămase vacante în urma retragerii europarlamentarilor britanici, după definitivarea Brexit-ului.

Sondajele din ultima vreme privind opțiunile politice arată că Pro România nu va mai reuși să intre în PE, în schimb vor fi două noi partide care s-ar ralia euroscepticilor și extremei drepte din Parlamentul European, anume AUR-ul lui George Simion și SOS România al Dianei Șoșoacă, creditate cu scoruri care trec lejer de pragul electoral de 5%. arată următoarea intenție de vot pentru alegerile europarlamentare: PSD – 31%, PNL – 21%, AUR – 19%, Alianţa Dreapta Unită (Forţa Dreptei-PMP-USR) – 14%, SOS România – 8% și UDMR – 5%. Ponderea totală acestor formațiuni în intenția de vot este de 98%, ceea ce ar face ca foarte puține voturi să fie redistribuite pe motiv că formațiunile care le-au primit nu au trecut de prag. Puține voturi la redistribuire avantajează în special partidele mai mici.

O simulare făcută pe rezultatele acestui sondaj arată că PSD își va consolida ponderea în cadrul socialiștilor europeni ajungând la 10 mandate, în timp ce influența liberalilor în PPE se va reduce în condițiile în care PNL va coborî de la 10 la 7 mandate. Pe locul 3 ar fi nou veniții de la AUR, cu 6 europarlamentari, fiind probabilă afilierea acestora la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor.

În 2019, USR avea 6 mandate, iar PMP alte două, însă în 2024 o estimare realistă indică faptul că alianța lor, la care s-a adăugat și Forța Dreptei, ar trebui să se mulțumească cu obținerea a numai 5 mandate. Extrema dreaptă, reprezentată de SOS România, ar putea obține 2 poate chiar 3 mandate, în timp ce UDMR-ul poate conta pe cele două locuri de europarlamentar pe care le-a avut constant.

În aceste condiții, PSD și AUR pot face în liniște listele pentru europarlamentare în condiții în care au destule locuri eligibile pentru aceste funcții politice deosebit de bănoase. Potrivit News.ro, la jumătatea lunii ianuarie, lista cea mai probabilă a primilor 10 candidați PSD era următoarea: Mihai Tudose, Carmen Orban, Victor Negrescu, Claudiu Manda, Dragoş Benea, Maria Grapini, Doina Federovici / Marius Budăi, Dan Nica / Rovana Plumb, Lavinia Şandru și Corina Creţu. La AUR a fost prezentată deja lista completă însă nu se știe deocamdată care va fi ordinea lor pe buletinul de vot, cu excepția faptului că lista va fi deschisă de către senatorul Claudiu Târziu.

Un test dur pentru liniștea internă din PNL

În schimb, la USR și PNL concurența pe posturile eligibile va fi mult mai dură, însă din considerente diferite. Acum cinci ani liberalii erau siguri de succesul lor la europarlamentare în fața unui PSD aflat în picaj în sondaje, astfel că desemnarea pe lista PNL a devenit un fel de răsplată pe final de carieră a unor politicieni cu vechime care au slujit cu fidelitate partidul. Astfel, au ajuns la Bruxelles fostul președinte al PDL Vasile Blaga, fost primar al Aradului Gheorghe Falcă, fostul primar din Alba-Iulia Mircea Hava, fostul deputat Daniel Buda și Dan Motreanu, actual prim-vicepreședinte al partidului. Ei s-au alăturat contingentului de europarlamentari cu vechime: Adina Vălean, Marian-Jean Marinescu și Siegfried Mureșan. Elementul de împrospătare la acea vreme era Rareș Bogdan care renunțase la jurnalism pentru o carieră politică.

O restrângere cu trei mandate, de la 10 la 7, va reduce semnificativ locurile pentru „pensionarii de lux” ai PNL, iar presiunea făcută de liberali din țară pentru a obține un loc la Bruxelles va determina o competiție acerbă pentru poziționarea pe primele locuri.

Deși și USR pare că va avea mai puțin mandate, partidul lui Cătălin Drulă speră să iasă pe totuși pe plus. Situația aparent paradoxală se explică prin faptul că oricum ei au pierdut deja cinci dintre europarlamentari în urma scindării partidului care a dus la . În plus, Nicu Ștefănuță a demisionat la începutul anului trecut din USR, astfel că partidul mai are doar doi europarlamentari, dintre care

Prin formarea Alianței Dreptei Unite, cu PMP și Forța Dreptei, pentru cele 5 mandate posibile potrivit sondajelor, USR a trebuit să negocieze cu ceilalți aliați, iar rezultatele au fost oficializate în cursul weekendului trecut. Din primele cinci locuri, USR și-a adjudecat patru: Dan Barna, Vlad Voiculescu, Vlad Botoş și Cristina Prună. PMP a primit poziția a treia pentru Eugen Tomac, în timp ce celălalt europarlamentar al partidului, fostul președinte Traian Băsescu nu va mai candida. Forța Dreptei a primit abia locul 6, pentru Violeta Alexandru, care ar deveni eligibil doar în scenariul în care Alianța Dreptei Unite va mai crește câteva procente până la scrutinul din 9 iunie.