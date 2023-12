Curățenie la UTA după 2-2 cu U Craiova. Reziliază și Mircea Rednic? Răspuns surprinzător al patronului

Elevii lui Mircea Rednic au condus cu 2-0 încă după primele 10 minute, dar s-au văzut egalați în repriza secundă. În ciuda rezultatului, arădenii sunt mulțumiți. Au o singură înfrângere în ultimele 5 etape.

UTA pleacă în vacanță cu sufletul împăcat

“După începutul fulminant putea să fie și alt scor. Ca și moral, dacă făceam 3-0 era greu ca o echipă din SuperLiga să întoarcă rezultatul. Dar în final suntem mulțumiți. Vă spun de ce mă bucur pentru acest 2-2.

În ultima etapă este foarte greu să mobilizezi echipa și să fie concentrată, mai ales că sunt jucători străini care se gândesc cum pleacă, bilete de avion, vacanțe, unii au plecat direct din Cluj, unii s-au dus la București, alții au venit la Arad.

E bine că domnul Mircea a reușit să îi monteze și am abordat jocul în mod profesionist. Și în minutul 20 de așteptam să câștigăm că aveam 2-0. Dar nu doar în urma jocului de ieri. Cu toate echipele bune din campionat am făcut puncte. Am bătut FCSB, nu am pierdut cu Rapid.

Nu am pierdut cu Farul, am scos puncte cu CFR, echipa a mers bine cu cei din play-off. Chiar mă gândeam că dacă ajungeam în play-off nu am fi echipa care nu bate pe nimeni pentru că noi am luat puncte de la toate echipele”, a declarat Alexandru Meszar.

Ce se întâmplă cu Mircea Rednic?

. Postul său la Arad este asigurat pe 2023, iar lista de transferuri este pregătită. UTA are în plan să se despartă de o parte din jucători și să aducă întăriri pentru 2024. Arădenii au reziliat deja contractele a 3 jucători, toți străini.

“Pe Rednic nu îl reziliem niciodată anul acesta. Mâine avem o discuție finală cu domnul Mircea, mâine avem o discuție finală cu domnul Mircea. Lista e cristalizată, dorim să ne despărțim de 5-6-7 jucători și să aducem 3-4 în locul lor. Numărul nu este așa de mare în condițiile în care am adus 25, deci dacă rămân 18 e un procent bun.

Ei pe criterii sportive au ajuns în punctul în care să nu mai prindă lotul. Așa au avut și un fel de nemulțumire și au încercat o destabilizare pe care nu au reușit-o. Cu unii am și reziliat. Cum e Roganovic, Vucenovic, Holst.

Suntem pregătiți și pentru veniri, lista este foarte mare. Problema este că e numeric mare, valoric în perioada asta e foarte greu. Cine are valoare nu pleacă iarna de obicei. Nu ne interesează Rotariu sau Djokovic. Urmărim mișcările, dar jucătorii aceștia nu mă interesează”, a completat Alexandru Meszar.

UTA pregateste curatenia de iarna