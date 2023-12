Mircea Rednic taie în carne vie la UTA Arad după remiza cu Craiova: “Pe ei nu mai are rost să îi ţin!”

În ciuda problemelor interne, UTA Arad a dat startul meciului cu o energie debordantă, surprinzând jucătorii Universității Craiova încă din primele 10 minute ale partidei.

UTA a pierdut un avantaj de 2 goluri

“Am început bine, dar cei care au intrat nu au adus plusul care trebuia. Ne-au surprins. Totuși, am avut 2-0. Dacă nu luam gol, câștigam. La gol a fost greșeala noastră. Nu se face asta. Am fost surprinși.

Raul Silva merita vreo două galbene. Dacă la fiecare gol al nostru VAR-ul verifica, de ce nu au verificat și la ei? Nu o spun ca pe un reproș. Repriza a doua a fost altfel. Ne-am apărat și am reușit să schimbăm.

Jucătorii care au venit de pe margine n-au adus nimic. Dacă echilibram cu schimbările, rezultatul era altul. Stahl nu a avut curaj. De aia l-am schimbat”, a declarat Mircea Rednic la finalul duelului dintre UTA și Universitatea Craiova încheiat 2-2.

Cu toate acestea, Universitatea Craiova nu a cedat și a reușit să revină în joc înainte de pauză. Bancu a redus din diferență în urma unei pase inspirate de la Mitriță, punând astfel oltenii pe tablă. Starul Universității Craiova a fost protagonistul revenirii, marcând golul doi și restabilind echilibrul în minutul 76.

Arădenii s-au confruntat cu probleme financiare

Evenimentele de pe terenul de fotbal au fost eclipsate de umbra unor neînțelegeri financiare la UTA Arad, care au atras atenția opiniei publice. Fotbaliștii echipei arădene, aflați într-o situație internă tensionată, au fost implicați într-o presupusă dispută cu conducerea clubului privind restanțele salariale.

“Au fost ceva discuții. Azi și-au primit banii. Era o întârziere de trei săptămâni. Eu am fost de acord cu punctul lor de vedere până într-un punct. Conducătorii le-au spus că până la meciul cu Universitatea Craiova vor fi la zi.

Nu uitați că s-a refăcut o echipă. Putem spune că suntem pe plus. Mâine avem o ședință. Cei care nu s-au impus, e normal că nu are rost să îi țin. Vom lua în pozițiile unde am suferit”, a declarat Mircea Rednic.

Fotbaliștii arădeni au decis să își respecte angajamentele și să participe la sesiunea de antrenament, evitând astfel o posibilă escaladare a conflictului