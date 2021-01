Curs online de numerologie pentru 600 de profesori: „Voi creați ciumpalaci care nu sunt buni la nimic”

Peste 600 de profesori au participat vineri seară la un curs de numerologie de trei ore, organizat de Asociația Numerologilor din România și popularizat de unele inspectorate școlare. Cel care a ținut prelegerea le-a spus profesorilor că formează „ciumpalaci care nu buni de nimic”, scrie Libertatea.

Cursul a fost susținut de către Anatol Basarab, cofondator al Asociației Numerologilor, iar mai bine de 600 de profesori au intrat pe Zoom să-i asculte opiniile legate de educație și modul în care se calculează „vibrația destinului elevilor”.

Cursul nu a fost avizat de către Ministerul Educației, însă inspectoratele școlare din mai multe județe au trimis adrese directorilor de școli informându-i despre acest eveniment.

Numerologul le-a explicat profesorilor cum se calculează „vibrația interioară”

Născut în Republica Moldova, Anatol Basarab a terminat un master în Psihologie și Pedagogie la „Spiru Haret”, în București, iar pe blogul său susține că a studiat și parapsihologia în Moscova astfel că are diplome de calificare în „terapii medicinale alternative”: cristaloterapia, fitoterapia, cromoterapia și meloterapia.

Basarab le-a spus profesorilor că ar el ar dori ca numerologia să fie predată în școli ca să-i ajute pe elevi să-și găsească vocația. „Știți câți de-ăștia sunt, care fac o meserie și nu le place? În adâncul tău vrei să fii actriță, dar nu te-a lăsat mama, că a spus că actorii sunt proști, niște curve și niște bețivi. Eu aș da o lege ca numerologia să fie învățată în școală, cel puțin din clasa a 6-a”, susține numerologul.

Printre bazaconiile spuse de Basarab profesorilor dispuși să-l asculte a fost aceea că vibrația interioară se află în funcție de ziua de naștere. Cunoscând vibrația, cunoști calitățile ascunse ale unei persoane, în acest caz, ale elevului. Fiecare cifră rezultată din suma zilei de naștere are un arhetip. De exemplu, cineva născut pe 1 ale lunii are arhetipul 1. O persoană născută pe 25 are arhetipul 7 (2+5). Arhetipul 1 arată că un copil este incisiv, egocentrist, lipsit de competitivitate și își dorește să fie mereu primul. Arhetipul 7 arată că elevul are spirit de observație, este vizionar și va avea reușite în domenii de cercetare.

„Odată ce se cunoaște vibrația emisă de data nașterii și de nume, atunci are loc o analiză incredibil de exactă a caracterului și personalității omului. Astfel, putem realiza un program de comportare personală și profesională pentru a garanta bunăstarea și prosperitatea”, pretinde Basarab.

Așa se află cifra destinului care, pasămite, ar trebui cunoscută de profesori în primii 9 ani de viață pentru a-l îndruma cu succes pe copil înspre direcția corectă.

„Știința fără artă e lucru drăcovesc”

„Știința fără artă e lucru drăcovesc. Așa a ajuns și educația. A ajuns un lucru drăcovesc. Voi creați ciumpalaci care nu sunt buni la nimic. Nu pentru că vreți voi asta, ci pentru că asta e în curriculă. Și dacă voi nu le percepeți numerologic, participați la drăcovenia asta fără să vă dați seama”, le-a mai spus numerologul profesorilor.

Auzind inepția asta, una dintre profesoare, Camelia Condurache, de la Colegiul Tehnic Pontica din Constanța, a ieșit din grupul de pe Zoom.

„Astea sunt metode puerile de analiză comportamentală, cunoașterea e mult mai complicată de atât. Nu poți cunoaște un om calculându-i vibrația zilei de naștere. Nu putem spune ceva despre un elev, până nu facem teste de aptitudini, studii de caz, sunt instrumente licențiate în cabinet. Avem nevoie de comunicare eficientă, de atentă observare. Acest model propus de numerologi nu poate funcționa (…) Mi s-au părut deplasate și nefondate afirmațiile categorice, modul în care a fost prezentată această metodă ca fiind cea mai bună, cum că, dacă nu cunoaștem cifrele destinului, noi, ca dascăli, nu ne vom descurca la clasă”, a spus Condurache.

Îngrijorător este faptul că restul profesorilor l-au ascultat până la capăt pe numerolog, iar unii au postat chiar mesaje de laudă la adresa acestuia: „Acest proiect este minunat, mulțumesc cu recunoștință minților luminate care nu l-au respins. Ce bun ar fi un curs de nutriție, yoga, să fie copiii învățați să mediteze, să folosească cristalele, reiki, dar deja visez”; „Vă mulțumim mult pentru suportul pe care ni-l acordați. Ne dorim mult să ne cunoaștem elevii cât mai bine, să desfășurăm un act pedagogic de calitate”; „E o onoare să particip”; „O prezentare excepțională! La subiect și cu sinceritate”.

Inițial, invitația a ajuns la profesorii din Galați, trimisă chiar de către inspectorul școlar general al județului, Selena Costea, însă de eveniment au aflat profesori din întreaga țară.

Sorin Ion, secretarul de stat în Ministerul Educației, a spus că adresa trimisă către unitățile de învățământ din județul Galați este doar o informare. Ion a mai spus că astfel de „solicitări șugubețe” care vin la inspectoratele școlare sunt destul de frecvente.