Cutremur în România, 20 iunie 2023.Ce intensitate a avut

Județul Buzău afectat de un seism semnificativ în această dimineață. Un cutremur puternic a zguduit țara în noaptea de luni spre marți, la ora 1.45, potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Impactul seismului a fost resimțit în întreaga regiune și autoritățile locale monitorizează situația pentru a evalua eventualele daune.

Nicio zi fără cutremur în România

”În ziua de 20 Iunie 2023 la ora 01:45:01 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 131.5km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52km NV de Buzău, 60km E de Brașov, 61km SE de Sfântu-Gheorghe, 63km NE de Ploiești, 70km V de Focșani, 91km NE de Târgoviște”, informează INFP.

Încă un cutremur a zguduit România, luni, 19 iunie, aducând . Potrivit experților de la Institutul Național pentru Fizică a Pământului, un cutremur inițial cu magnitudinea ML 4.1 a avut loc la ora 08:26:02 (ora României), la o adâncime de 15 kilometri.

Doar 33 de minute mai târziu, o replică cu magnitudinea ML 2.8 a fost resimțită în aceeași zonă. a pământului în regiune, însă până în acest moment nu au fost raportate pagube semnificative sau victime.

”În ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adâncimea de 15 km.

Cutremurul s-a produs la 18km NV de Targu Jiu, 68km NE de Drobeta-Turnu Severin, 68km S de Hunedoara, 82km S de Deva, 96km E de Reșița, 99km V de Râmnicu Vâlcea”, informează INFP.

Ce trebuie să facem în caz de cutremur

În caz de cutremur, este important să acționezi rapid și să urmezi anumite măsuri de siguranță pentru a-ți proteja viața și integritatea. Iată câteva sfaturi despre cum să procedezi în astfel de situații: Păstrează-ți calmul: Încearcă să rămâi calm și păstrează-ți luciditatea în timpul cutremurului; Gândește-te la măsurile de siguranță pe care trebuie să le iei; Găsește un loc sigur: Caută o zonă sigură în casă, cum ar fi sub un cadru de ușă solidă, sub o masă rezistentă la șocuri sau sub o piesă de mobilier robustă; Evită ferestrele, oglinzile sau alte obiecte care ar putea cădea și te-ar putea răni; Protejează-ți capul: Încearcă să te acoperi capul cu mâinile pentru a te proteja de eventualele obiecte care cad;

Stai departe de obiecte periculoase: În timpul cutremurului, evită să te apropii de mobilierul care ar putea cădea, de uși sau ferestrele care s-ar putea sparge sau de orice alt obiect care prezintă pericol; Nu folosi liftul: Evită să folosești liftul în timpul sau imediat după un cutremur. Folosește scările pentru a te deplasa în siguranță.

Trebuie să avem un plan de evacuare

Rămâi în locul sigur: După ce cutremurul s-a oprit, rămâi în locul sigur pentru o perioadă scurtă de timp și fii atent la eventualele replici sau surse de pericol suplimentare; Ascultă știrile și recomandările oficiale: Fii atent la știrile și anunțurile oficiale pentru a fi informat despre situația actuală și recomandările autorităților; Ai un plan de evacuare: Înainte de un cutremur, asigură-te că ai un plan de evacuare bine stabilit pentru tine și familia ta. Stabilește un punct de întâlnire sigur în afara casei și învață cum să oprești utilitățile în caz de necesitate;

Verifică și întărește siguranța casei: Efectuează revizii periodice la structura casei și asigură-te că aceasta este pregătită să facă față unui cutremur. Întărește obiectele grele sau fragile pentru a le evita să cadă și să provoace daune în timpul unui seism; Este important să fii pregătit înainte de producerea unui cutremur și să fii familiarizat cu măsurile de siguranță. Informează-te despre riscurile specifice zonei tale și urmează sfaturile și recomandările autorităților locale pentru a-ți asigura protecția și siguranța în caz de cutremur.