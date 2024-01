Cutremur produs în județul Buzău în noaptea de sâmbătă spre duminică. Magnitudine, de peste 3

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 a avut loc în România, în zona seismică Vrancea în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 02.02. A fost cel de-al nouălea cutremur serios, cu magnitudine de peste 3, care a avut loc în țara noastră de la începutul anului.

Cutremur cu magnitudine de peste 3 în Buzău

Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) a transmis duminică că un seism cu magnitudinea de 3,5 s-a produs la ora 2:02:43 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău. „În ziua de 21 Ianuarie 2024 la ora 02:02:43 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZĂU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 133.5 kilometri.

ADVERTISEMENT

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km NV de Buzău, 60km V de Focșani, 65km SE de Sfântu-Gheorghe, 68km E de Brasov, 72km NE de Ploiești”, se arată în comunicatul INFP. Potrivit datelor INFP a fost primul cutremur serios după seria de seisme din data de 15 ianuarie.

Câte cutremure au avut loc în 2024

Potrivit datelor de pe site-ul INFP, cutremurul de duminică dimineață a fost cel de-al nouălea seism serios care a avut loc în România de la începutul anului. În ziua de 15 ianuarie au fost nu mai puțin de trei cutremure, cel mai puternic cu o magnitudine de 4,3, toate în zona seismică Vrancea.

ADVERTISEMENT

„În ziua de 15 Ianuarie 2024 la ora 11:01:49 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.3, la adâncimea de 72.8km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 42km V de Focșani, 67km E de Sfântu-Gheorghe, 68km N de Buzău, 81km E de Brasov, 93km S de Bacau, 96km SV de Bârlad”, a fost primul seism din acea zi și cel mai sever.

A urmat apoi un alt cutremur, . „În ziua de 15 Ianuarie 2024 la ora 11:35:00 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 76.6km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43km V de Focșani, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 68km N de Buzau, 80km E de Brașov, 94km S de Bacău, 97km SV de Bârlad”, arată datele de la INFP.

ADVERTISEMENT

Ultimul cutremur din acea zi a avut loc la ora 20.42, și a avut o magnitudine de 3. „În ziua de 15 Ianuarie 2024 la ora 20:42:11 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 82.3km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km V de Focsani, 64km E de Sfântu-Gheorghe, 68km N de Buzău, 77km E de Brasov, 94km S de Bacău, 99km NE de Ploiești, 99km SV de Bârlad”.

Cu o zi înainte, avusese loc un alt cutremur, tot în zona seismică Vrancea, și el destul de serios, cu o magnitudine de 3,3. Tot în aceeași zonă au mai avut loc alte două seisme în acest an, în zilele de 10 și 11 ianuarie. Cele două cutremure au avut magnitudinea de 3,6 și 3,4.

ADVERTISEMENT

Tot în acest an am avut un cutremur și în altă zonă decât Vrancea. În ziua de 13 ianuarie am avut un seism cu . „În ziua de 13 Ianuarie 2024 la ora 11:08:28 (ora locală a României) s-a produs în BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adâncimea de 5.2km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 35km S de Timisoara, 49km V de Resita, 71km E de Zrenjanin, 81km NE de Pancevo, 82km S de Arad, 90km N de Smederevo, 96km NE de Belgrade, 96km NE de Zemun”, mai arată datele de pe site-ul .