Cutremur puternic în Grecia. Seismul, resimțit în 9 țări europene

Un cutremur puternic s-a produs miercuri în Grecia. Seismul a avut o magnitudine de 6.2, potrivit datelor oferite de Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC).

Din primele informații, cutremurul a avut loc la ora României 12:16 și a fost semnalat la o adâncime de circa 30 km. Seismul a lovit regiunea dintre Larisa și Tyrnavos, dar a putut fi simțit până la Atena.

Până la această oră nu s-au anunțat victime. Au fost înregistrate pe de altă parte numeroase replici ale seismului, cea mai puternică fiind de 4.6.

Studiul Geologic al Statelor Unite (USGS) a înregistrat chiar o magnitudine mai mare a seismului, de 6.3, în timp ce Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe a declarat că a înregistrat o magnitudine de 6.0.

Potrivit USGS, cutremurul a fost resimțit în alte 9 țări europene: Bulgaria, Bosnia Herțegovina, Croația, Turcia, Grecia, Italia, Kosovo, Muntenegru și Macedonia de Nord.

Institutul Național de Cercetare pentru Fizica Pământului (INFP) anunță că seismul s-a produs miercuri s-a produs la 119 kilometri SV de Thessaloniki, 176 kilometri N de Patra, 248 kilometri S de Skopje, 248 kilometri NV de Piraeus, 249 kilometri NV de Athens, 252 kilometri SE de Tirana și 288 kilometri SE de Prizren.

Cutremurul a avut epicentrul la 22 de kilometri de Larisa. Locuitorii de aici au ieșit pe străzi după ce au simțit cutremurul. Nu s-a raportat încă nicio victimă sau clădire afectată.

#Update: People of #Larisa flock to the streets and outdoors, after a 6.0 of a magnitude of a earthquake, shook the region in #Greece. No reports of any injuries or damaged building up to now have been reported. pic.twitter.com/WozUcGJosA

— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) March 3, 2021

