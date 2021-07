Cutremur uriaș, de 8,2 grade în Alaska. S-a emis alertă de tsunami

Un cutremur extrem de puternic cu magnitudinea 8,2 a avut loc în Peninsula Alaska, miercuri seară. Au urmat mai multe replici, una de 6,2 grade pe scara Richter. Acesta este cel mai puternic seism înregistrat în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Populația a început să fie evacuată după ce a fost emisă și o alertă de tsunami. Cel mai mare cutremur din această zonă a avut loc în anul 1964. Atunci au murit în total 131 de persoane.

Cutremur uriaș, de 8,2 magnitudine în Alaska. S-a emis alertă de tsunami

ora locală 22.15 (6.15 GMT), la o adâncime de 35 de kilometri. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a estimat magnitudinea acestuia la 8,2 și adâncimea la 10 kilometri.

ADVERTISEMENT

S-a produs la 800 de kilometri de Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska și la o distanță de 91 de kilometri de orașul Perryville Alaska.

: 8.2 strong rocks the coast of . warning. This is the strngst after 2018. — Michele Conenna (@mikyspeaker)

Cutremurul a fost urmat de șase replici puternice de peste 6 grade pe scara Richter. Imediat, Centrul Național de Avertizare pentru Tsunami (NTWC) a emis o alertă de tsunami pentru mai multe regiuni.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre regiunile sudice din Alaska, Peninsula Alaska, dar și zonele de coastă de la Hinchinbrook Entrance la Unimak Pass.

Sute de localnici au fost evacuați. Poliția i-a sfătuit pe oameni să plece în zone mai înalte.

ADVERTISEMENT

People evacuating from low altitude areas as far as warning issued in after of 8.2 magnitude . — VINAY RAVURI 🚨 (@VinayRavuri1)

“Pe baza tuturor datelor disponibile, este posibil ca un tsunami să fi fost generat de acest cutremur. Acesta ar putea fi distructiv pentru zonele de coastă chiar departe de epicentrul”, a anunțat Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific.

JUST IN – Tsunami alert triggered following the powerful earthquake off the coast of Alaska, the most significant earthquake worldwide since 2018, and strongest in North America since 1965. — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv)

Când a avut loc cel mai mare cutremur în Alaska

Cel mai mare seism din această zonă a avut loc în martie 1964. Atunci cutremurul a avut o magnitudine de 9,2. A fost urmat de 11 replici care au avut o magnitudine de cel puțin 6 grade.

ADVERTISEMENT

A fost cel mai puternic cutremur din istoria Statelor Unite și a provocat și un tsunami. Acesta a devastat mai multe orașe producând pagube însemnate pe coasta de vest a SUA și în Hawaii.

De asemenea au avut loc alunecări de teren și 131 de persoane și-au pierdut viața. aproape 4 minute și a produs pagube importante în orașul Anchorage.