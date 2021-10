Cutremurător: un sportiv român este erou în America! A salvat un bebeluș în timpul unui asasinat!

Poliția a făcut două arestări în legătură cu uciderea lui Marshae Nash, în vârstă de 21 de ani, și a iubitului ei, Benson Lindsey, în vârstă de 22 de ani. Cuplul a fost împușcat mortal la benzinăria de pe West Warren Avenue, lângă autostrada Southfield.

Copilul era în brațele mamei lui

„Când m-am apropiat de mașină, am auzit plânsetele, după care am văzut un copil în brațele femeii”, a spus Hunor Csutak, născut în România, dar care acum este ofițer în Detroit, conform .

„Când am ajuns lângă colegul meu, el deja verifica pulsul părinților”, a spus Kenyatta Martin. „Nu simțeam niciun puls, așa că am luat copilul imediat și am verificat dacă este rănit”, a continuat Csutak.

Pentru Hunor Csutak, prioritară a devenit salvarea copilului

Când a fost întrebat ce i-a trecut prin minte când a văzut copilul, a răspuns: „M-am rugat să nu fie rănit”. Pentru Csutak și Martin, ambii fiind părinți, totul s-a transformat într-o situație în care salvarea copilui s-a combinat cu statutul de polițiști.

„M-am gândit, într-o primă fază, că acolo putea să fie băiatul meu, dar copilul era fericit. M-a făcut să râd… În acel moment eram tristă, dar fața copilului m-a făcut să mă simt mai bine”, a mai spus Martin. „Te gândești la asta și refuzi să-ți imaginezi cum ce s-ar întâmpla dacă ar fi copiii tăi”, l-a completat Csutak.

În afara celor două arestări, poliția a recuperat și arma folosită în asasinat. În plus, poliția a informat că Marshae Nash născuse prematur, în urmă cu o lună, o fetiță, care este încă în spital.

Este un miracol că micuțul Braylon nu a fost atins

Greg Johns-Nash, tatăl lui Marshae, cu reporterii de la Click on Detroit. „Acest lucru s-a întâmplat multor familii, iar acum a venit rândul nostru”, a spus el. Bărbatul a precizat că a văzut filmulețul făcut public de poliția din Detroit, în care se vede momentul atacului.

„Este un miracol că micuțul Braylon nu a fost atins. Vom avea grijă de el ca și cum ar fi copilul nostru”, Johns-Nash. „Mă rog ca cineva, poate chiar eu, să aibă puterea de a ne salva orașul, . Toți adulții trebuie să contribuie la asta.

Copilul meu nu este singurul care a murit. Mulți dintre noi trecem prin asta în fiecare zi”, a încheioat părintele îndurerat.

Mama lui Benson, Candace Lindsey, și-a urlat și ea durerea: „Mi-au luat tot ce aveam, pe fiul meu. Era singurul meu copil pe care mi l-a permis Dumnezeu să am”.

Tatăl eroului din America a fost atlet

Hunor Tamas Csutak este din Sfântu Gheorghe, a fost atlet în România și încă mai aleargă competiții pe asfalt în Statele Unite, la un nivel destul de ridicat, informează . Și tatăl lui a fost atlet, iar în 1989 a devenit vicecampion național de cros la individual și campion național de cros cu echipa.