Cutremurul devastator din Turcia, prin ochii unui supraviețuitor al seismului din martie 1977. Actorul Nae Alexandru: „Nu am avut curajul să mă uit la televizor”

Actorul de comedie Nae Alexandru a supraviețuit cutremurului din 4 martie 1977, dar și-a pierdut toată familia. Acum, seismele din Turcia i-au trezit amintiri dureroase și a mărturisit că nici măcar nu a putut privi știrile de la televizor.

Actorul Nae Alexandru, supraviețuitor al cutremurului din 1977

Turcia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimul secol. și a îndurerat o lume întreagă.

Tragedia, însă, a trezit amintiri dureroase și românilor, care prin ceva similar au trecut la Inclusiv Cătălin Măruță a mărturisit că a privit cu greu imaginile difuzate la televizor.

„Când văd imaginile astea, care sunt din Turcia, pe mine m-au îngrozit. Îți dau cuvântul meu de onoare, mă uitam și voiam să schimb.

Parcă nu mai voiam să văd suferința aia. Dar în același timp, mă gândeam să fie oamenii ăia bine. Cad blocurile astea ca un castel de nisip”, a spus Cătălin Măruță în cadrul emisiunii sale de la Pro TV.

Nae Alexandru: „Într-o secundă se poate termina tot”

Actorul de comedie Nae Alexandru se numără printre cei care au supraviețuit cutremurului din 1977. Avea doar 6 săptămâni, iar brațele bunicii l-au protejat. Totuși, atât femeia cât și mama lui și-au pierdut viața atunci, iar pe el, salvatorii l-au găsit aproximativ 24 de ore mai târziu.

„E trist ceea ce se întâmplă. Cât de mărunți suntem în fața destinului și în fața divinității, într-o secundă se poate termina tot. În 77 aveam 6 săptămâni. Blocul Casata, cunoscutul bloc, iar în 4 martie s-a prăbușit blocul.

Eu am fost găsit a doua zi spre seară. Am stat 24 de ore acolo. Eram acolo cu bunica mea și cu mama. Mama mea era telefonistă, avea 27 de ani, lucra la Palatul Telefoanelor. Bunica mea avea 50 de ani. Am fost găsit în brațe bunicii.

Am fost la spitalul Grigore Alexandrescu și am fost tratat acolo de o echipă de medici senzaționali, avându-l în frunte pe domnul profesor Vlad Alexandru Ciurea, care este și el cunoscut. Și toți se întrebau dacă rezist.

Eram sub o grindă și când au băgat cuva excavatorului, au simțit că e ceva acolo și s-au oprit și au intrat salvatorii. Am avut noroc că am fost alăptat cu puțin timp înainte de mama mea”, a povestit actorul Nae Alexandru în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Nae Alexandru a aflat la vârsta de 7 ani că femeia care l-a crescut nu este mama sa biologică

Nae Alexandru a aflat că femeia care l-a crescut îi este, de fapt, mătușă abia la vârsta de 7 ani. Totodată, actorul nu a ținut niciodată legătură cu tatăl său.

„Șocul foarte mare a fost atunci când mătușa mea, care m-a dus crescut după cutremur, m-a dus la mormântul părinților mei, aveam 7-8 ani. Toată partea de familie din partea tatălui m-a crescut, sora, bunica, nașa. Tata s-a recăsătorit”, a explicat actorul.

Deși crede cu tărie în destin, mai ales că acum, din cabina sa de la Teatrul Tănase vede exact clădirea în care mama sa a lucrat, Nae Alexandru nu poate urmări ce se întâmplă acum în Turcia.

„Această tragedie care s-a întâmplat în Turcia acum, 50 și ceva de secunde și s-a făcut praf. Atâtea victime, atâția oameni care și-au pierdut familia. Poate sunt și supraviețuitori. Îți mărturisesc, nu am avut curajul să mă uit la televizor și să văd. Am avut imaginile pe internet.

Nici nu vreau să mă uit. Nu pot vedea. E psihologic”, a dezvăluit Nae Alexandru.

Întâmplarea care i-ar fi putut salva întreaga familie lui Nae Nicolae

Totodată, Nae Alexandru a dezvăluit și că viața mamei și a bunicii sale ar fi putut fi salvate, dacă ar fi locuit în casa pe care cea care i-a dat viață a refuzat-o.

„Am avut putere să trec peste acel moment. Copil am fost, n-am conștientizat. Le-am spus și copiilor mei. Probabil că o să scriu o carte. Când mai trec prin Piața Romană, le mai arăt copiilor blocul.

Stăteam la penultimul etaj, 6-7 nu știu sigur. Culmea, mama mea, de la Palatul Telefoanelor, primise o repartiție de casă, dar a lăsat-o pe o colegă care născuse înaintea ei”, a adăugat actorul.