Cuvinte mari de la Hagi: “Băluță este cel mai bun mijlocaș din România!” Ce spune despre oferta Rapidului. Exclusiv

Tudor Băluță este unul dintre jucătorii de bază ai Farului. Mijlocașul revenit în vara trecută sub comanda lui Gică Hagi a fost titular în toate cele patru meciuri europene ale campioanei României din actuala stagiune. despre transferul lui Tudor Băluță la Rapid.

Tudor Băluță, transfer la Rapid? Gheorghe Hagi a făcut anunțul în direct

Tudor Băluță a contribuit semnificativ la câștigarea titlului de către Farul în stagiunea precedentă, iar evoluțiile consistente ale mijlocașului defensiv continuă și în startul noului sezon. În , jucătorul de 24 de ani și-a trecut în cont prima reușită în sezonul curent.

Gică Hagi a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Tudor Băluță va evolua în România doar la Farul. Dacă va pleca, mijlocașul naționalei României și-ar dori să o facă în străinătate. „(n.r. Băluță la Rapid?) Din câte știu eu, Băluță va juca în România numai la noi. Cred, nu vorbesc în numele lui. În România, cred eu că va juca la noi.

Ce știu de la Băluță, și nu ce știu, când vorbim de cel mai bun mijlocaș român în momentul de față care evoluează și are un randament extraordinar, probabil el își dorește să facă un pas afară.

Eu știu de dorința lui. E dorința lui și cred eu că el încă își dorește să ajungă afară la echipe foarte bune, într-un fotbal foarte bun, pentru că e cel mai bun mijlocaș român din punctul meu de vedere. Că e număr 8, număr 6, mijlocaș defensiv a arătat în campionatul trecut și în momentul de față că e fenomenal”, a dezvăluit Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gică Hagi, impresionat de Tudor Băluță: „Calitatea jucătorului este excepțională”

Gică Hagi l-a lăudat din plin pe Tudor Băluță. „Regele” a remarcat creativitatea excepțională din teren a jucătorului, însă fostul mare fotbalist consideră că problemele de ordin fizic îl împiedică pe Băluță să fie la capacitate maximă.

„Și în meciurile din Europa în toate meciurile pe care le-am câștigat acasă. Când e el pe teren are un lucru a lui personal. E greu să găsești creativitatea pe care o are. Are creativitate și o viziune în teren legată de nivelul cel mai competitiv european la o viteză foarte mare.

Fizic, lipsind doi ani, în fiecare zi se simte mai bine. Când nu ești pe teren o perioadă de doi ani e clar că trebuie să te acomodezi și să ajungi la nivelul ăsta. Încă nu e la nivel foarte mare, dar calitatea jucătorului este excepțională”, a spus Gică Hagi.

Gică Hagi, despre oferta de la Rapid pentru Băluță: „Ele există când sunt puse pe masă”

Gică Hagi a revenit la posibilul interes al celor de la Rapid pentru Tudor Băluță. Antrenorul-finanțator al Farului a precizat că nu a existat o ofertă pusă pe masă de giuleșteni pentru Tudor Băluță și a precizat că mijlocașul defensiv vrea să plece în afară în cazul unui transfer.

„(n.r. oferta de la Rapid este reală?) Nu știu, n-am intrat în detalii sau în ceva în care să vă spun că există ofertă. Ofertele există când sunt puse pe masă, când jucătorul știe. Noi niciodată nu am vorbit înainte. Lucrurile se discută. La noi lucrul valabil e acela când jucătorul știe ce poate să câștige și noi la fel, când ne punem la punct cu banii pentru transfer.

(n.r. Băluță vrea să plece, să joace afară?) Băluță vrea. Eu zic că e foarte bine pentru un jucător, cam printre cei mai buni mijlocași români, să se ducă afară să joace. Dacă noi ajungem să-i oferim nivel foarte mare, european, atunci eu zic că poate să vină să joace în România orice jucător român.

Dar trebuie să-i oferim nivel european, pentru că meciurile în Europa te fac să fii jucător mai bun. Trebuie să te antrenezi, să joci cu jucători mai buni pentru a progresa. Singurul lucru care te face mai bun este acela de a te antrena cu jucători mai buni”, au fost cuvintele lui Gică Hagi.

