Urartu – Farul, în turul 2 preliminar al Conference League. Echipele de start

Meciul Urartu – Farul are loc joi, 3 august, cu începere de la ora 19:00, în cadrul manșei secunde a turului 2 preliminar din Conference League. În primul meci, jucat la Ovidiu, campioana României a reușit să obțină in extremis victoria cu 3-2 în fața armenilor, grație golului de la marginea careului înscris de fundașul central Ionuț Larie. pare a avea o misiune ușoară în turul 3 preliminar, unde o va întâlni pe Flora Tallinn din Estonia.

Unde se joacă meciul Urartu – Farul, în manșa secundă a turului 2 preliminar din Conference League

Întâlnirea Urartu – Farul se dispută joi, 3 august, de la ora 19:00, pe stadionul care poartă numele clubului campion al Armeniei în sezonul trecut. Stradionul „Urartu” a căpătat acest nume începând din 2019, până atunci purtând denumirea pe care a avut-o și clubul, Banants Erevan. Este o locație modernizată în anul 2008, care are actualmente 45.000 de locuri, toate pe scaune.

La meciurile celor de la Urartu vin de regula între 2.500 și 3.000 de spectatori, dar foarte naționaliști, armenii uitând de orice rivalități interne atunci când echipa națională sau cele de club urmează să reprezinte țara în competiții internaționale. Atunci se produce o efervescență în rândul iubitorilor fotbalului din Erevan și alături de fanii lui Urartu vin la meciuri inclusiv suporteri ai altor echipe din capitala Armeniei.

Cine transmite la TV partida Urartu – Farul

Partida Urartu – Farul se joacă joi, 3 august, de la ora 19:00 pe noul și modernul stadion ce poartă numele echipei, din Erevan, în manșa secundă a turului 2 preliminar al Conference League. Ea va fi transmisă în direct pe canalele de televiziune Digi Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Erevan va fi joi, 3 august, pur și simplu ca într-un cazan cu aburi. Asta pentru că temperatura va atinge la orele amiezii valori uriașe de minim 38 de grade. Iar cum jocul se desfășoară de la ora 19:00, este clar că în cel mai bun caz va mai scădea cu maxim un grad-două, ceea ce este enorm pentru a juca fotbal. Un tânăr arbitru galez de numai 31 de ani, Thomas Owen, din Țara Galilor, aflat la treilea său meci în cupele europene intercluburi, va fi la centru la acest joc.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Urartu – Farul

a elevilor săi în turul 3 preliminar, mai ales că ar urma să aibă și un adversar accesibil, echipa estoniană Flora Tallinn. El cere concentrare maximă și totală dăruire în returul de la Erevan, după ce în tur , fiind conduși pe teren propriu în două rânduri. Din punctul lui de vedere, marea problemă o reprezintă lipsa de experiență internațională a majorității jucătorilor.

La capitolul absențe, sunt sigure cele ale argentinianului Borgnino și brazilianul Gustavo Malins. A încept să se vorbească despre de la Fiorentina, dar și despre faptul că Farul ar intenționa să se despartă de câțiva dintre jucătorii nou sosiți în vară, deși, spre exemplu, Benchaib, adus de la Mioveni, a intrat doar câteva minute, fiind accidentat.

Cote la pariuri la jocul Urartu – Farul

Campioana României nu este favorita caselor de pariuri în deplasarea din capitala Armeniei, dar este favorită la opțiunea cine merge mai departe. Urartu are cotă de 2,20 pentru a obține victoria, care are cea mai mare probabilitate de a duce confruntarea în prelungiri, pentru că se vede un succes local la un gol diferență, iar Farul are cotă 3,20 pentru a demonta această alegere. La capitolul echipa calificată în turul 3, Farul are o cotă joasă, numai 1,40, iar gazdele au o cotă imensă, 3,00.

Șansâ dublă „1X” are cotă 1,35, iar șansă dublă „X2” ajunge la cota de 1,65. Un gol înscris de armeni valorează tot 1,35 și o reușită a dobrogenilor va fi cotată la 1,45. Se ia în considerare și faptul că în meciul tur, la Ovidiu, Urartu a condus de două ori și că gazdele au reușit in extremis victoria, aproape de fluierul de final al meciului.