Mesajul trimis de Horia Ivanovici lui Gică Hagi. Ce i-a scris după Urartu – Farul 2-3

Într-o analiză marca FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici și invitații săi au analizat jocul Farului, dar și al lui FCSB, Sepsi sau CFR Cluj, echipe care au evoluat ieri în Conference League. ”Întrebare de baraj. Avem de ce să ne bucurăm la cum a arătat jocul echipelor noastre, mai puțin Sepsi? A fost o seară care, ca fotbal…De CFR nu mai discutăm, pacientul e mort, nu mai contează”, a transmis Ivanovici.

Mesajul trimis de Horia Ivanovici lui Gică Hagi

Primul care a răspuns a fost Robert Niță. ”FCSB-ul și Farul nu conving, la fel cum ziceam și de Rapid, chiar dacă se califică. Sepsi pare, deși erau puțin îngrijorați…Am prins niște gâște, am trecut mai departe, e o bucurie, dar tot acolo rămânem în fotbalul european. Niște echipe micuțe, care din când în când, atunci când joacă cu adversari de nivelu lor sau apropiat se califică. Nu văd, sunt foarte mari diferențe și ca strategie”, a punctat Niță.

”Asta am văzut cu toții, sau ne bucurăm ca niște coțofene care au văzut ceva strălucitor și în loc să fie diamant era un plastic. Farul a arătat îngrozitor. FCSB a arătat rău”, a comentat, la rândul său, Horia Ivanovici. A luat cuvântul și Alin Buzărin, care le-a cerut tuturor să vadă partea plină a paharului: măcar în acest an nicio echipă românească nu a fost eliminată de un adversar net inferior.

”În tot contextul ăsta, nu am avut nicio belea istorică. Am avut Lokomotiv Tblisi, Karadangy, acum parcă a fost Sherifful e puțin mai sus. Acum câțiva ani aveam constant de astea. Alea de pe vremuri cu Skonto Riga au fost accidente, pe când începuse să devină o stare de constantă de lucruri să avem în fiecare an parte de o măciucă în urechi. Ăia Lokomotiv Tbilisi care au eliminat Craiova lui Rotaru nu aveau toți jambierele la fel, unii aveau albe și negre, nici șorturile nu le aveau la fel”, a explicat Buzărin.

În cele din urmă, analiștii FANATIK SUPERLIGA au vorbit despre viitoarele adversare ale echipelor românești în turul 3 al Conference League. ”Crezi că Aktobe nu le va pune probleme lui Sepsi? Mult lăudata Sepsi?”, s-a întrebat, retoric, Robert Niță, moment în care Alin Buzărin a intervenit: ”Noi trebuie să o privim pe Aktobe ca pe Aktobe, nu ca pe Bayern Munchen. Mamă cu cine am căzut. Cu cine vrei frate să cazi în turul 3? Moara Vlăsiei nu s-a calificat acolo. Eu cred că Flora Tallin mai ușor nu se poate, Aktobe atâta că e departe”.

Înainte de a încheiat discuția, Horia Ivanovici a dezvăluit că i-a transmis un mesaj de suflet lui Gică Hagi, pentru a-l încuraja, în timpul meciului de ieri seară. ”Avem ceva fotbal Aline? -ul, m-am bucurat din suflet că s-au calificat, dar ca și joc, nu mi-a plăcut, nici la Farul. Știți ce mesaj i-am dat azi noapte lui Gică, i-am zis Gică felicitări, pentru Farul sezonul a început aseară în minutul 52”, a explicat Ivanovici, referire la minutul în care se făcea 2-1, prin golul marcat de Nedelcu.

”Dan Petrescu avea 28 în lot plătiți cu 15.000. La Hagi probabil doar Alibec are 15.000. Iar revenirile ăstea așa miraculoase nu o să meargă tot timpul, merge cu FCSB o dată, meciul cu Voluntariul îl câștigă cu mare noroc. De ce era supărat după 4-1? Uite de ce, că vine Iașiul și te taxează, o nou promovată”, a concluzionat și Robert Niță, semn că viitorul Farului lui Hagi nu sună prea bine.

Gică Hagi a simțit din cum cum i-a trecut glonțul pe la ureche după 3-2 în Armenia, meci în care formația sa a fost condusă cu 2-0. ”Mulțumesc gazdelor pentru ospitalitate. Cred că Urartu și Farul au stiluri similare de joc. Ne-am revenit după pauză, am jucat mai bine în repriza a doua. Ne-am revenit mai ales din punct de vedere mental. I-am avertizat pe jucători să fie foarte atenți pe faza defensivă, dar din păcate am suferit și azi. Asta este, cel mai important lucru este că am reușit să ne calificăm în turul următor”, a fost singura declarație oferită de Hagi, imediat după meci.

