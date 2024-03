Dacian Cioloș, ales de REPER în fruntea listei pentru Parlamentul European. „Avem ambiția de a răsturna toate calculele electorale pe care și le fac ceilalți”

Partidul REPER a anunțat, luni, lista candidaților la alegerile pentru Parlamentul European, lista fiind dechisă de Dacian Cioloș. Pe listă mai apar europarlamentari, deputați, un cercetător și un profesor universitar.

Cioloș: Partidele incompetenței, oricât de comasate, pot fi trântite la vot”

„Colegii m-au ales să deschid lista Partidul REPER la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie. Avem ambiția de a răsturna toate calculele electorale pe care și le fac ceilalți. Credem că partidele incompetenței, oricât de comasate, pot fi trântite la vot de cetățeni”, a scris Dacian Cioloș pe contul său Facebook.

„Suntem fermi, hotărâți și vom munci oricât este nevoie pentru a vă convinge că avem cea mai bună echipă care reprezintă România în UE și singurul sondaj pentru noi este rezultatul votului”, a adăugat el.

„Avem ambiţia de a răsturna toate calculele electorale pe care şi le fac ceilalţi”

„Suntem un partid care participă prima dată în alegeri dar suntem oameni cu experienţă mare care am arătat că România poate fi influentă în Uniunea Europeană cu politicieni frermi, integri şi muncitori. Avem ambiţia de a răsturna toate calculele electorale pe care şi le fac ceilalţi. Credem că orice partid oricât de comasat, orice cartel politic, cum e cel dintre PSD si PNL, orice partid extremist ca AUR, poate fi trântit la vot de cetăţeni.

Poate nu suntem azi cotaţi cu mari şanse, dar suntem hotărâţi să muncim oricât este nevoie pentru a convinge cetăţenii că avem cea mai bună echipă care reprezintă România în UE. Cel mai bun sondaj este rezultatul votului”, a a mai spus Cioloș, potrivit unui comunicat REPER.

„Cea mai bună echipă europeană a României”

REPER se prezintă în fața națiunii cu „cea mai bună echipă europeană” a țării, a spus copreședinta REPER, Ramona Strugariu „Venim în faţa românilor cu cea mai bună echipă europeană a României, un fapt deja demonstrat în acest mandat”, a spus Strugariu.

„Am livrat peste promisiunile din campania electorală, este un lucru fără precedent în istoria politică a României. Mai mult, Reper are o listă care respectă paritatea de gen şi cotele de tineri, exact aşa cum ne-am angajat. Facem ceea ce spunem că suntem: un partid liberal, pentru care viitorul tinerilor contează, pentru care valorile democratice şi europene nu sunt doar declarative.

Suntem primul partid din România pe ale cărui liste se regăsesc în mod egal femei şi bărbaţi, oameni foarte competenţi, şi care are trei candidaţi de sub 35 de ani în primele 10 poziţii. Tot în top 10 avem un cercetător de renume, fizicianul Cristian Presură, şi un intelectual şi diplomat român de excepţie, profesorul Ciprian Mihali”, a continuat ea.

Alianța PSD-PNL, de mână cu „prietenii lui Putin”

Copreședintele REPER a mai spus că alianța PNL-PSD „ne poziţionează în Europa umăr la umăr cu prietenii lui Putin, cum ar fi în , pe fondul unui derapaj antidemocratic în țară.

„România este într-un derapaj antidemocratic fără precedent. Ce face Partidul Comasat Român acum ne poziţionează în Europa umăr la umăr cu prietenii lui Putin, precum Orban în Ungaria, nu pe harta celor puternici, aşa cum a făcut delegaţia Partidului REPER în Parlamentul European.

Mai mult decât oricând, trebuie să luptăm pentru a ne apăra această democraţie, şi în România, şi în Europa. Justiţia, statul de drept, lupta anticorupţie, garantarea drepturilor şi libertăţilor, mecanisme ferme de sancţionare a derapajelor, fie că vorbim de fraude cu banii oamenilor sau de imixtiuni putiniste în procesele democratice, acestea sunt şi rămân priorităţi ferme de mandat. Vrem o decadă cu o Europă şi o Românie ferme, solidare, echipate pentru a învinge imperialismul”, a adăugat Ramona Strugariu.

Partidele concurente vor să „păcălească alegătorii”

Partidele concurente REPER, a declarat și Dragoș Pîslaru, copreședinte, vor doar să-i păcălească pe alegători, prin populism, promovând lenea și imposture, în timp ce REPER propune o echipă profesionistă căreia nu-i „este frică de muncă”.

„Cei mai mulţi din partidele concurente încearcă doar să vă păcălească. Au descoperit populismul, promovează minciuna, lenea şi impostura. Noi vă propunem o echipă de profesionişti care ştiu ce fac şi nu le e este frică de muncă. Intrăm în aceste alegeri cu onestitate şi curaj şi avem credinţa că vom depăşi orice prag, chiar şi cu piedicile pe care ni le pune Ciolacu zi de zi: comasări, deposedarea de delegaţi în secţii şi multe altele.

Echipa REPER propune profesionişti pentru România şi nu habarnişti. Împreună cu Dacian Cioloş şi Ramona Strugariu am demonstrat în mandatele noastre de europarlamentari că am făcut România respectată la nivel european, am reuşit să fim vârfuri de lance în cele mai importante negocieri ale Uniunii Europene şi să demonstrăm că suntem cea mai bună echipă care a reprezentat România de la aderarea în UE”, a spust Pîslaru, potrivit comunicatului. REPER a dezvăluit și principalele puncte ale programului politic al formațiunii, pentru scrutinul din 9 iunie:

„Un viitor bun pentru copiii şi tinerii din România”

„Din Parlamentul European am pus problemele copiilor şi tinerilor pe primul loc. Am pregătit cadrul pentru înfiinţarea unei autorităţi europene pentru a scoate copiii din sărăcie şi ne vom asigura că devine realitate. Vom continua să lucrăm cu tinerii şi organizaţiile de tineret pentru a beneficia de resursele europene care să asigure noii generaţii un viitor mai bun”.

„Aducem România uitată în Europa”

„Mai mult de o treime din populaţia României este uitată, singură şi izolată. Această Românie trăieşte în condiţii de sărăcie şi excluziune socială şi pentru ea nu există niciun plan. În loc să propună soluţii, partidele tradiţionale şi cele extremiste se folosesc de frica şi frustrarea oamenilor. Europarlamentarii REPER vor continua să susţină la nivel european un plan de măsuri de combatere a sărăciei şi să sprijine prin fonduri europene şi atragere de investiţii românii cei mai vulnerabili din regiunile subdezvoltate ale României, satele depopulate şi comunităţile abandonate ale ţării”.

„Lupta anticorupţie, democraţie şi integritate: valorile europene nu sunt de vânzare”

„REPER conduce lupta anticorupţie în Parlamentul European. Nu vrem amnistie şi graţiere pentru fapte de corupţie, oprim finanţarea ilicită a partidelor politice, înfiinţăm autorităţi anticorupţie în fiecare stat membru, promovăm o cultură a integrităţii şi a combaterii active a conflictului de interese, reglementăm lobby-ul, compensăm victimele corupţiei. Asta spune legea europeană pe care am negociat-o în Parlamentul European, iar această muncă trebuie finalizată în mandatul următor.

În România, îndeplinirea acestor obiective trebuie să includă lucruri de bun simţ pentru care REPER luptă în continuare: desecretizarea cheltuielilor publice, inclusiv ale actualului şi viitorului preşedinte şi ale tuturor celorlalţi demnitari, pe model european, reglementarea lobby-ului, pedepse pe măsură pentru faptele de corupţie, recuperarea prejudiciilor, pentru că banii sunt ai oamenilor. Ne dorim un stat transparent în care toţi, indiferent de funcţia pe care o deţin, se supun aceloraşi legi. Acesta este un stat puternic”.

„Acţiune pentru fermieri: reformă şi soluţii”

„Protestele fermierilor sunt îndreptăţite. Nici Comisia Europeană, nici guvernele naţionale nu au fost coerente în tratarea crizelor succesive cu care au fost confruntaţi fermierii – de la pandemie, la efectele războiului şi criza cerealelor din Ucraina.

Partidul REPER susţine reformarea politicii agricole comune şi a politicilor conexe (alimentaţie, mediu, comerţ internaţional) şi reaşezarea sprijinului oferit fermierilor pe baze noi, echitabile, inclusive, care ţină cont de diversitatea, de decalajul de dezvoltare şi de problemele structurale ale agriculturii româneşti”.

„O Românie puternică în UE. Schengen deplin şi trecem la moneda euro”

„O Românie puternică în UE are drepturi depline în Schengen şi aparţine zonei Euro. România trebuie să îşi asume cu curaj rolul şi responsabilităţile ce-i revin, ca al şaselea cel mai mare stat al Uniunii Europene. România trebuie să se poziţioneze în fruntea statelor care îşi doresc revizuirea Tratatelor UE. Într-o Uniune cu 27 de state nu mai putem lua decizii în unanimitate. Dreptul de veto permite unor politicieni populişti să şantajeze întreaga Uniune”.

„Economie verde, digitală şi valoare adăugată creată în România şi Europa”

„Economia europeană şi cea românească trec prin transformări şi provocări fără precedent. Pandemia, războiul de agresiune a Rusiei în Ucraina, nevoia de a trece către un mod sustenabil de a produce şi consuma, evoluţia demografică, toate acestea pun presiune pe finanţele publice şi activitatea economică.

Pentru perioada următoare trebuie să ne asigurăm că economia funcţionează pentru toată lumea. Avem nevoie să fructificăm avantajele Pieţei Unice Europene, în care antreprenorii mici şi mijlocii sunt sprijiniţi, fără hârtii inutile, fără hărţuire şi harababură fiscală, cu respect şi în mod predictibil”.

„Moldova şi România, unite în Europa până în 2030”

„Republica Moldova a dovedit că merită să fie în Uniunea Europeană. Din Parlamentul European, REPER va continua să lupte pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană până cel mai târziu în 2030 şi ne vom continua sprijinul pentru Moldova din delegaţia UE – Moldova, şi din toate comisiile parlamentare în care suntem prezenţi. Eurodeputaţii noştri sunt în contact permanent cu autorităţile de la Chişinău şi vizitează constant Republica Moldova pentru a sprijini autorităţile moldovene”.

„Susţinem crearea unei armate europene”

„Războiul cu Rusia nu este doar al Ucrainei, ci şi al Europei. Este un război cu imperialismul şi dictatura care se poartă aproape de graniţele României. Ameninţarea ca el să se extindă dincolo de graniţele Ucrainei este reală. Europa trebuie să fie pregătită pentru orice decizie va fi luată la Washington, inclusiv pentru o eventuală retragere a Statelor Unite ale Americii din NATO. Armata europeană este instrumentul prin care, printr-o coordonare strânsă şi structurată a armatelor naţionale, Uniunea Europeană va asigura siguranţa cetăţenilor ei, indiferent de ce se întâmplă peste Ocean.

Vom susţine mai multe măsuri care vor întări capacitatea noastră colectivă europeană de a ne apăra, în completarea sprijinului şi angajamentelor pe care le avem datorită statutului de membru NATO. Astfel, sprijinim crearea unui post de comisar european pentru Apărare şi Securitate, realizarea de achiziţii militare comune la nivel european şi continuarea sprijinului economic şi financiar pentru Ucraina, care astăzi apără democraţia europeană pentru noi toţi”.

„Pentru o Uniune Europeană a educaţiei şi a sănătăţii”

„În domeniile în care noi, dar şi alte state membre, avem nevoia cea mai mare de ajutor, Uniunea Europeană nu are astăzi, din păcate, competenţe. De la speranţa de viaţă la decese din cauze previzibile sau boli cronice, România se află pe locuri ruşinoase în ierarhiile europene. În educaţie, situaţia este similară, România având cele mai mari rate de abandon şcolar, dar şi printre cele mai slabe rezultate la testele PISA, mai ales în regiunile uitate.

De aceea, europarlamentarii REPER doresc crearea unei Uniuni europene a educaţiei şi a sănătăţii – România poate profita din plin de aceste noi instrumente pentru a-şi reduce şi mai mult decalajele şi oferi, în sfârşit, servicii publice de calitate.

În educaţie, credem că programe precum Erasmus, prin care sute de mii de studenţi Români au beneficiat de schimburi de experienţe extrem de valoroase, ar trebui extinse şi să beneficieze de finanţare suplimentară pentru a oferi o şansă tuturor celor care o doresc. Mai mult, susţinem crearea unor noi instrumente financiare, dar şi de pregătire a profesorilor, pentru a elimina disparităţile educaţionale regionale şi a descuraja abandonul şcolar.

Printre măsurile pe care le dorim extinse sau iniţiate, atât în România, cât şi în Moldova, cu finanţare europeană, se numără programul „Fructe şi legume în şcoli”, dar şi un program de masă caldă în şcoli, în special în mediul rural”.

„Cultură şi identitate: protejarea patrimoniului naţional la nivel european”

„România frumoasă şi demnă face parte din patrimoniul comun, european. Roşia Montană este astăzi în patrimoniul UNESCO pentru că am avut curaj. Curajul de a apăra ce ne aparţine şi de a îmbogăţi patrimoniul universal cu ce avem mai valoros şi mai bun, în ciuda ameninţărilor şi acuzaţiilor.

Acum, că statutul juridic al sitului Roşia Montană s-a lămurit în favoarea României, vom coagula, din Parlamentul European, organizaţiile civice, liderii comunităţii şi oamenii de afaceri interesaţi de potenţialul turistic al zonei şi vom lucra la restaurarea şi revitalizarea zonei cu fonduri europene – tocmai planul pe care ar fi trebuit să-l coordoneze guvernul.

Patrimoniul cultural, valorile naţionale, diversitatea lor, tradiţiile, importanţa lor pentru comunităţile locale trebuie recunoscute şi protejate la nivel european. Vom propune şi susţine crearea unei autorităţi europene a patrimoniului cultural, care să promoveze şi să sprijine, inclusiv financiar, prin programe dedicate de dezvoltare integrată, zonele înregistrate în patrimoniul UNESCO care se confruntă cu dificultăţi sociale şi economice”.